HABER

CHP'li Kılıç: Rabia Naz'ın ölümünde hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

TBMM'de, Rabia Naz Vatan'ın (11) şüpheli ölümünü araştırmak için kurulan komisyon, Giresun'un Eynesil ilçesindeki incelemesini tamamladı. Komisyon üyelerinden CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Olayla ilgili hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak.

ANKARA, (DHA)- TBMM'de, Rabia Naz Vatan'ın (11) şüpheli ölümünü araştırmak için kurulan komisyon, Giresun'un Eynesil ilçesindeki incelemesini tamamladı. Komisyon üyelerinden CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Olayla ilgili hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak. Bizim bütün amacımız olayın üzerindeki sis perdesinin kalkması ve adaletin yerini bulmasıdır " dedi.
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesindeki incelemesini tamamladı. Komsiyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 13 Nisan 2018'de, Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan olayına ilişkin ilçede yaptıkları incelemelerle ilgili açıklamada bulundu.
'BEBEKLERİNE 'RABİA NAZ' ADINI KOYMUŞLAR'
Kılıç, Rabia'nın ailesini ziyaret ettiklerini, baba Şaban ve anne Atika Vatan ile yaklaşık 3 saat süren görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Rabia'nın anne ve babasının, kızlarını kaybetmenin verdiği acıyı ve üzüntüyü hala yüreklerinin en derinliklerinde hissettiğini kaydeden Kılıç, "Rabia Naz çok neşeli, sosyal ve çevresi tarafından sevilen bir kızmış. Anne Atika'nın bir bebek dünyaya getirdiğini gördük. Rabia, 'bir kız kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım' diyormuş. 'Büyük Rabia Naz, küçük Rabia Naz oluruz' diye son dönemlerde bir kardeş istiyormuş, bunun için de 40 gün önce doğan bebeklerinin adını 'Rabia Naz' koymuşlar" dedi.
'KIZININ CANSIZ BEDENİN YATTIĞI YERİ GÖSTERDİ'
Komisyon olarak Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği gün geçtiği yolda yürüyerek inceleme yaptıklarını da kaydeden Kılıç, "O yol üzerinde yürürken, baba kızının ölümüyle ilgili şüphelendiği durumları, acısını yüreğine gömerek bize tek tek anlattı. Rabia Naz Vatan'ın ölü bulunduğu evinin önündeki sokakta da incelemelerde bulunduk. Baba, kızının cansız bedeninin yattığı yeri gösterdi ve acısını kalbine gömüp, bizlere olay günü kızını nasıl bulduğunu canlandırma yöntemi ile anlattı. O anlar tarifi imkansız anlardı, etkilenmemek elde değildi. Baba anlatırken sanki o onları tekrar tekrar yaşıyor gibiydi. Kimine göre intihar, kimine göre dengesini kaybedip düşme, kimine göre trafik kazası, kimine göre de cinayet olan şüpheli ölüm olayının gerçekleştiği yeri inceledik, gözlerimizle gördük. Acılı anne ve babanın ardından, olayla ilgili bazı görgü tanıkları, kamu personelleri ve vatandaşları heyet huzurumuza davet ederek dinledik, bilgilerine başvurduk" ifadelerini kullandı.
'ACILI AİLELERİN SESİ OLACAĞIZ'
Kılıç, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne dair açılan soruşturma dosyası üzerindeki gizlilik kararının kalktığını, bunun olayın üzerinde şüphe bırakılmayacak şekilde aydınlatılması için güzel bir gelişme olduğunu kaydetti. Kılıç, "Çünkü, olayla ilgili hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak, bütün bulunacak bilgiler olayın açıklığa kavuşmasına fayda sağlayacaktır. Bizim bütün amacımız olayın üzerindeki sis perdesinin kalkması ve adaletin yerini bulmasıdır. Sadece Rabia Naz Vatan'ın değil, diğer bütün şüpheli çocuk ölüm vakalarının da açıklığa kavuşturulması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Meclis Araştırma Komisyonu olarak, bu şüpheli çocuk ölümlerinde ihmali ya da kusuru olanlar varsa onların tespit edilerek yargılanması en büyük amacımızdır. Ama biz bütün bu konularda araştırmalarımızı yaparken kendimizi yargının yerine koymayacağız. Sadece olaylarla ilgili tespitlerimizi belirleyerek gerçekleri ortaya koymak istiyoruz. Kesinlikle hakim ya da savcı olmayacağız, sadece çocuklarını şüpheli kaza ya da olaylarda kaybetmiş acılı ailelerin sesi olacağız, onların seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışacağız" diye konuştu.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştirFlaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir
Bolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındıBolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Yangın uçağı tartışmalarıyla ilgili Pakdemir'den dikkat çeken çıkış! 'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

'Uçakların uçmayla ilgili problemi var'

İBB Başkanı İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

İmamoğlu zam eleştirilerine yanıt verdi!

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

CHP'li Altay'dan Erdoğan'a: Bu gece milletin başını öne eğdirecek bir işin parçası olma

AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.