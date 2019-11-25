CHP'li Kılıç'tan "aile psikolojik danışmanlığı" kurulması teklifi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç boşanma, ayrılık, çocuk yetiştirme, ev yönetimi ve finansal zorluklar gibi konularda yardımcı olmak üzere "aile psikolojik danışmanlığı" kurulması için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Aile Hekimliği Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, "aile psikolojik danışmanlığı" uygulaması getirilecek. Aile psikolojik danışmanı, aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunlar oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aileyle çalışacak.

Aile psikolojik danışmanı, boşanma, ayrılık, çocuk yetiştirme, ev yönetimi ve finansal zorluklar gibi konularda danışanları bilgilendirecek; ilaç, psikiyatri ve adli yardım gerektiren durumlarda ilgili uzmana yönlendirecek; ebeveynler ve çocuklar arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan gelişim ve eğitim gibi konularda tavsiyelerde bulunacak.

Aile hekimliği ve psikolojik danışmanlığı uygulaması kapsamında kişilerin aile hekimine veya psikolojik danışmanına kaydı yapılacak.