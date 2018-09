CHP'li Kılıç'tan okul servisleriyle ilgili soru önergesi

İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Sevda Erdan Kılıç, 2018- 2019 eğitim- öğretim dönemi öncesi, okul servis araçlarıyla yapılan kazalar ile meydana gelen can kayıplarına dikkat çekerek, 'Okul Servis Yönetmeliği'ndeki bazı maddelerin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesini TBMM gündemine taşıdı.

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, okul servisleriyle yapılan kazalar ve meydana gelen can kayıpları sonrası çıkarılan yönetmelikte 1 yıl geçmeden değişiklikler yapıldığını belirterek, konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yürürlük tarihi 1 yıl ertelenen yönetmelik değişikliklerinin, çocukların can güvenliği açısından çok önemli olduğunu ve ailelerde endişeye yol açtığını kaydeden Kılıç, önergesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılmasını istedi. CHP'li Kılıç, önergesinde, geçen yıl İzmir'in Çiğli ilçesinde serviste unutulduğu için yaşamını yitiren Alperen Sakin'den (3) sonra 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' hazırlandığını ve özellikle can güvenliğine yönelik önlemlerin 3 Eylül 2018'e kadar tamamlanmasının zorunlu kılındığını hatırlattı. Yeni eğitim- öğretim dönemi daha başlamadan okul servis araçları yönetmeliğinde değişikliğe gidildiğini ve bazı maddelerin yürürlük tarihlerinin 1'er yıl ertelendiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bakanlığınızca yapılan değişikliklerle okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2018'den 3 Eylül 2019'a kadar uzatılmıştır. Aynı değişiklikle fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen 'iç mekanı' gösteren beyaz cam zorunluluğuna ait süre de bir yıl ertelenmiş ve son gün olarak 3 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."

CHP'li Kılıç, önergesinde, Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Ülkemizde halen okul servisi hizmeti sunan ne kadar araç vardır?

Son 10 yıl itibarıyla yıllar bazında okul servislerinin karıştığı kaç kaza meydana gelmiştir?

Bu kazalar sonucu kaç kişi yaşamını yitirmiş, kaç kişi yaralanmıştır?

Geçen yıl İzmir'in Çiğli İlçesinde okul servisinde unutulduğu için yaşamını yitiren Alperen Sakin'den sonra çıkarılan yönetmelik doğrultusunda okul servis araçlarının tamamında denetim yapılmış mıdır?

Yapılan denetimler sonucu halen servis hizmeti sunan araçların ne kadarı yönetmeliğe uygundur?

Yönetmeliğe uygun olmayan araçlarla ilgili hangi önlemler alınmıştır?

Okul servis araçları yönetmeliğinde özellikle can güvenliğine yönelik önlemlerin 3 Eylül 2018'e, servis aracının iç mekânını gösteren beyaz cam uygulamasının da 2019'a kadar zorunlu kılınmasına karşın, bakanlığınızca yapılan değişiklikle bu tarihlerin birer yıl uzatılmasının gerekçesi nedir?

Yönetmelikte belirlenen zorunlulukların 3 Eylül 2019 ve 2020 tarihlerine kadar uzatılması nedeniyle bu süreçte meydana gelecek kazalardan ve ertelenen maddelere bağlı yaşanacak olası can kayıpları ile yaralanmalardan kim sorumlu olacaktır?

Yürürlük tarihi birer yıl ertelenen zorunluluklara bağlı nedenlerden dolayı meydana gelecek olası kazalara karşı etkin bir denetim sistemi uygulanacak mıdır? Bu doğrultuda hangi adımlar atılacaktır?"

FOTOĞRAFLI