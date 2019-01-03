HABER

CHP'li Kılınç: İttifak, Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, partisinin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını belirterek, "İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu" dedi.

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, partisinin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını belirterek, "İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, partisinin Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. İki vekil, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mehmet Sayın ile görüşen vekillerden Yüksel Mansur Kılınç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılınç, CHP'nin Diyarbakır'da milletvekili çıkaramadığı için burukluk hissettiklerini belirterek, "Ama inanıyoruz ki, Diyarbakırlıların kalbinde CHP var. Türkiye'nin kurucu partisi CHP, Diyarbakırlıların gönlünden hiç eksik olmadı. Bize düşen bundan sonraki görev, eksikliklerimizi tamamlamaktır. Sorumluluğumuzun yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğu Diyarbakırlılarla birlikte gönül birliği içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çabamız ve çalışmamız bu yönde olacak" dedi. 'İTTİFAKIN AMACI SİYASAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK' CHP'nin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını anlatan Kılınç, İYİ Parti ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik olmadığını söyledi. İttifakın Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu olduğunu kaydeden Kılınç, şöyle konuştu: "CHP yerel seçimlerde olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalışıyor. Yine İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu. Yerel seçimlerde hukuki bir ittifak olamadığı için bazı illerde İYİ Parti'nin adaylarını CHP'nin desteklemesi, birçok ilde de İYİ Parti'nin CHP'li adayları desteklemesi şeklindedir. Ama esasen üzerinde durduğumuz şey taban ittifakı. Bu ittifakın çok geniş bir biçimde gerçekleşeceğini ve Mart yerel seçimlerinde CHP'nin özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde çok büyük bir başarı kazanacağını biliyoruz. CHP Türkiye'nin kurucu partisi ve hiçbir yeri unutmamak gibi sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğunu, eksikleri nedeniyle tamamen yerine getirememiş olabiliriz. Ama bugünkü yönetimi, bu sorumluluğun bilinciyle tam da bugün bizim yaptığımız ve ara vermeksizin milletvekilimizin olmadığı bölgelerde hem milletvekilleri, hem genel başkan yardımcıları, hem de diğer çalışma gruplarıyla, bölgedeki yerel kuvvetlerle daha çok buluşmaktır. CHP'nin ihtiyaç olduğunu, gelecekte de ancak CHP'nin Türkiye'yi huzura kavuşturacak bir iktidarı gerçekleştirebilecek bir parti olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CHP'li Kılınç: İttifak, Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik - YenidenCHP'li Kılınç: İttifak, Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik - Yeniden
Mehmet Özhaseki, Ankara için projelerini açıkladıMehmet Özhaseki, Ankara için projelerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

Devlet Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor? Tayfun Atay yazdı

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı krizi uyarısı: İstirahate alırız

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.