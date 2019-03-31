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CHP'li Koç: 25 yıl sonra Ankara'da tarih yazılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Bizim elimizdeki veri akışı; yüzde 5- 6 puan farkla Ankara, 'millet ittifakı' adayı Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır.

Selen YALAZ- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Bizim elimizdeki veri akışı; yüzde 5- 6 puan farkla Ankara, 'millet ittifakı' adayı Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır. 25 yıl sonra Ankara'da bir tarih yazılıyor bugün" dedi.
CHP'li Haluk Koç, beraberinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytunç Çıray ile birlikte parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ankara'da demokrasi adına tarih yazıldığını kaydeden CHP'li Koç, ellerindeki verilere göre, yüzde 5- 6 puan farkla Ankara'yı kazandıklarını söyledi. Koç, "Ankara, millet ittifakı adayı Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır. Bunu bu kadar kesin nasıl ifade edebiliyoruz? Elimizdeki veriler çok açık ve net. Hem elimizdeki simülasyon verileri hem de diğer akışlar, resmi yavaşlatılmış veri dahil 3 puana yakın bir fark gösteriyor şu anda. Bunu yapmamızın nedeni, seçimde yenilgi noktasında hazımsızlık yaşama durumunda olanların bu işi kabul etmemeleridir" diye konuştu.
'MANSUR YAVAŞ'I KUTLUYORUM'
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 56 dakika veri akışını durdurduğunu savunan Haluk Koç, CHP'li yöneticilerin YSK'ya giderek, bu sürecin takipçisi olduklarını kaydetti. CHP'li seçmenlere seslenen Koç, "Tüm tasnif işlemleri bitene kadar sandıklardaki görevlilerimiz görevlerine dimdik, inanmış şekilde devam edeceklerdir. Olumlu yönde daha da farklı bir sonuç çıkabilir. Onun için iki şey rica ediyoruz. Hiçbir sandık görevlimiz, millet ittifakı Mansur Yavaş gönüllüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri demokrasinin namus noktası olan sandıkları terk etmesinler, asla terk etmesinler. Son noktaya kadar görevlerini yerine getirecekler. Evet, 25 yıl sonra Ankara'da bir tarih yazılıyor bugün. Demokrasimiz adına da cumhuriyetimiz adına da son derece önemli bir sonuçtur. Sayın Mansur Yavaş'ı da kutluyorum, şimdiden" dedi.

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