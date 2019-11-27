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CHP'li Köksal: "Tüm şehit ve gaziler eşittir. Onları kategorize etmek yanlış"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

CHP'li Köksal: "Tüm şehit ve gaziler eşittir. Onları kategorize etmek yanlış"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, şehit ve gazileri kategorize etmenin yanlış olduğunu söyledi.

Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gaziler ve şehit yakınlarının sorularının görmezden gelindiğini savundu.

Kamuda çalışan şehit yakınları ve gazilerin mobbinge maruz kaldığını savunan Köksal, bu sorunu giderecek yasal düzenlemelere AK Parti'nin destek vermediğini ileri sürdü.

Kamuda çalışan tüm gazi ve şehit yakınlarının mezuniyete bakılmaksızın memur statüsüne geçirilmesinin söz konusu mobbingin engellenmesinde önemli bir adım olacağını belirten Köksal, "şehitler arasında ayrımın da devam ettiğini" söyledi.

Köksal, "Bu topraklar için canını ortaya koyan tüm şehit ve gaziler eşittir. Onları kategorize etmek yanlış." dedi.

Şehit çocuklarının tümünün iş hakkından yaralanamadığına; annenin çocuklar arasında iş hakkı için seçim yapmak zorunda kaldığına dikkati çeken Köksal, şehitlerin emaneti olan eşleri ya da anne ve babalarının maaşlarının iyileştirilmesi, şehit yakınları ve gazilerin tüm hastanelerden ücretsiz yararlanması gerektiğini dile getirdi.

Malul sayılmayan gazilerin pek çok mağduriyet yaşadığını anlatan Köksal, "Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyorum: Yıllardır malul sayılmayan gazilerin gazilik onurunu vermek ve onların mağduriyetini gidermek hepimizin boynumuzun borcu. Gelin bunu Mecliste hep beraber çözelim." diye konuştu.

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