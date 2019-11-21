HABER

CHP'li Köse Yaşamımıza kastedenlere karşı mücadeleyi büyütmek zorundayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin başlattığı 'Umut Her Yerde' projesi kapsamında geldiği Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 25 Kasım'ın Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu aktaran Fatma Köse, konuşmasında kadın cinayetlerine de değindi, Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Neden, caydırıcı yasaların uygulanmaması, indirimli yasalardan katillerin faydalanması, 6284 sayılı yasanın layıkıyla uygulanmaması. Bizim de imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin bugün tartışmaya açılır olması, kadın cinayetlerinin önünü açmıştır. Bugün kadınların hayatta kalma güvencesi olan 6284 sayılı yasa konuşuluyorsa o zaman kadınların daha çok düşünmesi gerekiyor. Haklarımıza, özgürlüğümüze ve yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız dedi.
Fatma Köse'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandıİş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı
Seçimli genel kurul tartışmalarına HUDER’dan açıklamaSeçimli genel kurul tartışmalarına HUDER’dan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

Son dakika: Yargıtay'dan, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.