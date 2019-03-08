CHPli’ Mansur Yavaş: ‘Açık Ara Alacağız Ama Seçimlere İktidar İtiraz Edebilir’

Başkentte büyükşehir belediye başkanlığı yarışında mevcut kamuoyu yoklamaları çerçevesinde AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte iddia sahibi CHP’nin adayı Mansur Yavaş, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Yavaş, AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın yerel seçimleri beka sorunu olarak görmesine karşı çıkarak, “Türkiye’nin bekası, bir belediye başkanlığındaki parti değişimiyle tehlikeye girecek kadar ucuz değil” görüşünü savundu. Rakibi Özhaseki’yi azımsanmayacak bir oy farkıyla geride bırakacağı ve belediye başkanlığını kazanacağını da düşünen Mansur Yavaş, bu sefer AKP’nin sonuçlara itiraz edebileceğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “millet iradesine saygı göstereceği” görüşünde. “Enkaz devraldım demeyeceğim” vaadinde bulunanYavaş, Erdoğan’ın talebiyle 28 Ekim 2017’de istifa edinceye kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğundaki isim Melih Gökçek ile ilgili de konuştu. Mansur Yavaş, kazanması durumunda CHP’den ayrılacağı iddiasını ise kesin bir dille yalanladı. Yavaş, eğer kazanırsa CHP’de kalacağını kazanamazsa siyaseti bırakacağını söyledi.

“Seçim sonucunda şaibe ve şüphe duyulmaması önemli” VOA: İktidar cephesi AKP-MHP’nin yerel seçimleri “beka sorunu” tanımlaması ve aday olarak temsil ettiğiniz Millet İttifakı’nı terör örgütleriyle birlikte çalışmakla suçlaması için ne düşünüyorsunuz? Yavaş: Her seçim süreci “Bu seçim ülkemiz için çok önemli ve hayati” denilerek yaşanıyor. 2014’te de seçime “ülkemiz istikbali” söz konusu dediler. Ama burada MHP ile AK Parti ittifak yapmadan önce örneğin 7 Haziran seçimlerinde falan karşı karşıya geldiklerinde Sayın Erdoğan, o zaman beşli çeteden bahsediyordu ve yine terör örgütleriyle MHP, CHP’yi bir arada tutuyordu. Şimdi yan yana gelince sayıyı dörde indirdi. Ben bunları siyasi söylemden öte bir şey görmüyorum. Uzun süredir iktidarda oldukları için yani yapsaydı zaten yapardı bütün projelerin anlamında artık ‘devletin bekası’ diyerek korkutarak oy istiyor. Ama bunun araştırmacılar da halkta karşılığının olmadığını söylüyorlar. En son Bülent Arınç da ‘Bunun beka ile falan ilgisi yok’ dedi. Binali Yıldırım da ‘Bunun beka ile ilgisi yok’ dedi. Dolayısıyla ben beka ilgisini kuramıyorum. Bir belediyenin bir partiden diğer partiye geçmesi eğer bekayı tehlikeye sokacaksa yani o kadar mı ucuz bu ülkenin temel dinamikleri.

VOA: Mart 2014’te seçim sonuçlarında bir “kıl payı” tartışması yaşandı. Sizce bu seçimde sonuçlar nasıl şekillenecek? Yine bir itiraz krizi yaşanacak mı? Yoksa fark mı var? Yavaş: Ben açık ara seçimi alacağımızı düşünüyorum. İtiraz gelecek bu sefer onlardan gelecek. Tabii insanlar tarafından sandıktaki oyun peşine düşülmesi ne kadar normal bir şey yok. Unutmayınız İstanbul’da Beyoğlu seçiminde (1989’daki yerel seçimler) Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı adayı olduğunda birkaç defa itiraz etti hatta hakimle dahi tartıştı. Burada önemli olan seçimi kazanmak ya da kaybetmek olmuyor. Aslında seçimin güvenliği açısından insanların sonuçtan şaibe ve şüphe duymaması en önemlisi. Bu kez biz hem iki parti hem de ayrıca Mansur Yavaş görüntüleri olarak üç koldan birden takip ediyoruz. Umarım bu sefer böyle bir tartışma yaşanmayacak. “Enkaz devraldım demeyeceğim” VOA: Türkiye siyasetinde bir değişim olduğunda genelde iş başına yeni geçen siyasetçi ya da parti “enkaz devraldım” der ve yapamadığı projeler konusunda da faturayı geçmiş döneme keser. Siz de böyle yapacak mısınız?

Yavaş: Yok asla böyle bir şey demeyeceğim. Ankara’nın kaynaklarında biliyoruz, borçlarını da biliyoruz. Biz sadece uygulamaları değiştireceğiz. Ama halkın önüne ve mutlaka ve mutlaka bu hangi projeye ne kadar para harcanmış niçin harcanmış tabii ki bunları halkın önüne çıkaracağız. Ama bunu yapamayacağımıı projeler için asla mazeret olarak da göstermeyeceğiz. Yani bu şekilde enkaz devraldık falan söylemi de kabul etmiyorum. VOA: Melih Gökçek’in ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Ankapark Projesi’nin geleceği ne olacak sizin döneminizde? Yavaş: Ankapark şu anda ihale edildi. İhalesinde bir takım yanlışlıklar da yapıldı çünkü bu devasa proje. Çok övünülen proje beşinci kez ihlal edilmesine rağmen belediyeden alacağı olan ve Çin’den bu makinaları, dinozorları ithal eden firma tarafından kiralandı. Muhtemelen para ödemeyecek yani alacağına mahsuben edecek diye düşünüyorum. Bir de zaten kısmi olarak sadece seçim nedeniyle propaganda yapmak için açacaklar çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum. Kaldı ki siz oraya resmi rakamlara göre 400 milyon dolar para harcanmış. Bir teminat almadan bu makinaları (ihaleyle özel şirkete kiralanmasını kast ediyor) siz veriyorsunuz. İşletmeci yarın bir gün bu makineleri bozup çekip giderse bunu kimden tazmin edeceksiniz gibi sorular var. Ama her halükarda bizim Ankaralı’nın parası orada olduğu için mutlaka zararla da olsa bunları paraya tedavül etmemiz yani gelire tedavül etmemiz gerekiyor. Ama nasıl yaparız konusunu ancak bizim önümüzde geldikten sonra yani şu andaki işletmeci kirayı bıraktıktan sonra düşünebiliriz.

“Gökçek dönemini yasal olarak incelemek zorundayız” VOA: Gökçek’in ayrılışıyla birlikte pek çok başka iddialar da söz konusu Gökçek dönemini incelettirecek misiniz Ve bu bir başka tartışmaya da yol açar mı? Yavaş: Doğal olarak bir belediye el değiştirdiği zaman mutlaka ve mutlaka en azından bir incelemeden geçilecektir. Hesaplar, en son kasanın durumu, yapılan harcamalar mutlaka normal rayında müfettiş istenecektir. Zaten müfettişlerini yapacağı incelemeye göre yasa ne ise yasa uygulanacak. Yani bunu yasal olarak yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Özellikle bir açığını bulalım, illa O’nu (Gökçek) mahkeme edelim anlamında değil. VOA: Melih Gökçek’in siyaset tarzı her zaman tartışmalı ve hatta kendi partisinden yerine getirilen Mustafa Tuna’yı da hedef aldığı Ankara’da konuşuldu. Böyle bir inceleme yaptırdığınızda Gökçek’le “uğraşma meselesi” olacağını düşünüyor musunuz? Yavaş: Zannetmiyorum. İki dönem zaten uğraştım uğraşacağım kadar. Korksaydık karşısına çıkmazdık. Alnımız açık, başımız dik, korkacak hiçbir şeyimiz yok. Kocaman Türkiye’nin içerisinde mal beyanını açıklayan ilk büyükşehir belediye başkan adaylarından birisi benim. Çok şükür kimseden saklayacak gizleyeceğimiz bir şeyimiz yok.

“Cumhurbaşkanı seçmen iradesine saygı gösterecektir” VOA: Türkiye’de ‘belediye başkanı iktidar partisinden olursa projeleri daha rahat hayata geçirir’ algısı var. Sizce size iktidardan müdahale olur mu başkan seçilirseniz? Yavaş: Bu algıyı kıran en önemli yer Ankara zaten. Neden derseniz? AK Parti 17 yıldır iktidarda. Gökçek kesintisiz 23 buçuk yıldır iktidarda. Eğer bu algı doğru olsaydı Ankara’nın şimdiye kadar ulaşım sorunu olmazdı, musluktan su içebilme sorunu olmazdı, trafik sorunu olmazdı yeşil alan sorunu olmazdı. Bugün Ankara’mız Londra ile Paris ile yarışıyor olurdu. Aynı partiden ve çok uzun süredir birlikte çalışmalarına rağmen hiçbir sorun çözülmemiş. Tam tersine hemen yanı başımızda Eskişehir var. İktidardan değil ve dört dönemdir belediye başkanı. Görüyorsunuz Eskişehir’e gelen giden turisti ve Eskişehir’in durumunu. Bu tamamen başkanın vizyonu ile alakalı. Yine ben (Beypazarı’nda) belediye başkanlığı yaptığım sırada altı buçuk yıl AK Parti iktidarı vardı. Ben başkanlığımdaki 10 yılın altı buçuk yılını muhalefete geçirdim. Beypazarı’nın duruma da ortada. Bütün Türkiye’ye örnek bir belediyecilik orada ortaya çıktı. Önemli olan, bir vizyonunuz olacak. İkinci de kavgacı olmayacaksınız. Çünkü Ankara’nın projelerinden Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yararlanacak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yararlanacak. Bütün Ankaralı yararlanacak. Kavga etmemiz ya da projelerin yapılamaması bir sorun teşkil edecekse AK Parti’ye, MHP’ye, CHP’ye, İyi Parti’ye oy veren herkes için sorun teşkil edecek. Ben böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka seçme iradesine saygısını gösterecektir.

VOA: Belediye başkanı olursanız Ankaralıların hayatında neler değişecek? Yavaş: Bu belediyecilikte “abece” dediğimiz temiz hava, içilebilir su, ulaşım/trafik rahatlayacak, yeşil alanlar çoğalacak, bilimde, sanatta ve kültürde dünyaya açılan bir pencere olacak Ankara. Bunun yanında Ankara ekonomisini ayağı kaldırabilecek hangi yatırım olursa olsun bunların ön plana alınacağı bir Ankara olacak. İşsizi fakiri en az olan, yardıma ihtiyacı en fazla değil en az olan bir Ankara benim hayalim. Çünkü üretmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Sadece tüketmek ile bir şey olmuyor ama üretirsiniz, Ankara ekonomisini canlandırırsanız zengin Ankara ve mutlu bir Ankaralı ortaya çıkarırsınız. “Ulaşım için toplu taşımacılık, gelecek için bilim” temel projeleri VOA: Başkentteki ulaşım sıkıntısı nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Yavaş: Bunu söylediğimiz zaman birçok insan anlamıyor. Ne kadar yol yaparsanız trafiği o kadar sıkıştırıyorsunuz. Mesele Ankara’nın merkezine veya Ankara’nın yollarına daha çok araba çıkartmak ile yeni yollar yapmak ile trafiği çözemezsiniz. Bütün dünyada uygulanan bir sistem var. Metroyu birçok ülke 120 yıl önce yapmış. Bu battı-çıktılar, alt-üst geçitler yapılırken özellikle meslek odaları, üniversiteler karşı çıktılar. Bunun boşa masraf olduğunu söylediler ve bununla ulaşımı, trafikte rahatlamayı sağlayamazsınız dediler ama yapıldı. Geçici bir rahatlık oldu ama sürekli araba kullanmak teşvik edildiği gene tıkandı gene tıkanacak. Daha çok yol açsanız da tıkanacak. Bunun bir tek çaresi var toplu taşımacılık. Başka bir çaresi yok. Onun için biz metroya ağırlık vereceğiz. Sabah Çayyolu’ndan, Mamak’tan, Sincan’dan, Keçiören’den çıkıp işine gidiyor, tam bir buçuk saat yolda geçiriyor, akaryakıt yakıyor, stres yaşıyor, egzoz gazları ile boğuluyor. Ama düşünüz bir de 15 dakikada metroyla kentin merkezine geldiğini. Yazın serin, kışın sıcak havada kentin merkezine geldiğinizi düşünün. Hiç kimse arabaya binmek istemeyecektir. Araba sahipliği de Ankara’da azalacaktır. Çünkü 24 saatte ulaşım olmayınca Ankara'da özellikle dar gelirli aileler gece vakti başımıza bir iş gelirse endişesiyle araba edinmek durumunda kalıyor. İmkan az olduğu için satın aldıkları araba daha çok yakıt yakan araba oluyor. Kışlık bakımı, sigortası falan hesap ettiğiniz zaman bu sefer ayda 500-600 lira ilave masraf gidiyor araçtan dolayı. Bu nedenle biz kesinlikle raylı sistemleri ve metroyu Ankaralının hayatına sokmak niyetindeyiz.

VOA: Projeleriniz arasında Ankara’yı bir “Bilişim Kenti” yapmak ve semtlerde bilim parkları açmak var. Bu biraz bilim kurgu gibi gözüküyor bunu biraz biz anlatır mısınız? Yavaş: Son yıllardaki bilişimdeki gelişmeler, bilgisayardaki gelişmeler, yapay zeka, nesnelerin internetine baktığınız zaman çocuklarımızın bir defa bunlara uyum sağlaması gerekiyor. Hatırlarsanız kaç yıldır yani belki 20 yıldır okuma yazma yerine kodlama ile başlıyor Avrupa’daki birçok ülkeler. Dolayısıyla biz artık bilimi ve gelişmeyi geriden takip edemeyiz. Tam tersine öncü olmamız lazım. Yarın sürücüsüz arabalar çıkacak şoförlük mesleği zorlanacak elektrikli araçlar çıkacak akaryakıt istasyonları ortadan kalkacak yine araçlar belki kaza yapmayacak araç sigortası yapanlar başarı çıkacak tamirciler zorlanacak. Ne yapmamız lazım şimdiden yeni nesli o meslekler dışındaki mesleklere yönlendirmek durumundayız. Bunu da işte bilim ve teknoloji parklarında gençleri küçük yaşında bu eğilimlere sevk etmek suretiyle yapabiliriz. Böyle bilim kurgu filan değil artık gençler bizim dönemimizdeki gençler değil. 2 yaşındaki çocuk cep telefonundaki oyunu kendisi arayıp buluyor, YouTube’u açıyor. Dolayısıyla biz bizim neslimizdeki gibi bir eğitime hala ısrar edersek bunları iyi yetiştiremiyoruz. Tam tersine şu andaki çağın gereklerine göre bir defa gençleri eğitmemiz gerekiyor. Bunu da semtlerdeki bilim parklarıyla oyun oynar gibi sevdirerek, alıştırarak onlara öğretmemiz gerekiyor, onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor