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CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Fevzi Canbaz hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu - Avukat Halit Çokan: - "Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi sunduk. Bu şahsın habis iftiralarının hesabını yargı önünde verip cezalandırılmasını sağlayıncaya kadar bu haklı şikayetimizin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Körfez Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Fevzi Canbaz hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri (GKT) tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

GKT üyesi Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Sabahattin Yamak, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, TÜMSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz ile dernek temsilcileri ve Avukat Halit Çokan, Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi.

Avukat Çokan ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'li Meclis Üyesi Fevzi Canbaz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusu dilekçesini verdi.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Çokan, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Canbaz'ın, 26 Eylül'de sosyal paylaşım sitesi hesabından, Hazreti Peygamber ile ilgili son derece çirkin ve seviyesiz ifadeler paylaştığını, bu ifadeleri okuyan ve duyan Peygamber sevdalısı vatandaşların derin bir infiale, öfke ve üzüntüye kapıldığını söyledi.

Çokan, Canbaz'ın bir siyasi partinin belediye meclis üyesi olduğunu, özellikle ve özenle o partinin adını söylemek istemediklerini belirterek, "Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki o partinin içinde Hazreti Peygamber'e kem söz söylenince içi öfke dolan, Hazreti Peygamber'in adı anılınca gönlünde ummanlar gibi peygamber sevgisi dalgalanan yığınla insan mevcuttur. Onların Peygamber sevgisi hatırına, partisinin adını zikrederek o partiye ve mensuplarına haksızlık yapmak istemiyoruz. İnanıyor ve temenni ediyoruz ki Hazreti Peygamber'e dil uzatan cüretkar ve cehalet meftunu bu zavallıyla ilgili gereğini yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

Fevzi Canbaz'ın içeriği suç olan bu paylaşımını yargı mercilerine taşıdıklarını anlatan Çokan, "Sayın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi sunduk. Bu şahsın habis iftiralarının hesabını yargı önünde verip cezalandırılmasını sağlayıncaya kadar bu haklı şikayetimizin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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suç duyurusu Fevzi Canbaz HAKARET Hz. Muhammed

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