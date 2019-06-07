HABER

CHP’li meclis üyesi oturum ücretini belediyeye iade etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi Muhammet Alpaslan, Kozan Belediyesi bütçesinin maddi sıkıntı içerisinde bulunduğunu belirterek belediye meclis üyeliğinden aldığı ilk oturum ücreti ve huzur hakkı ücretini belediyenin hesabına yatırarak iade etti.Geçtiğimiz günlerde CHP Kozan Belediye Meclis Üyesi Ertan Karaoğlu’nun belediye meclisi toplantısında gündeme getirdiği ve belediyenin maddi sıkıntı içerisinde olması dolayısıyla meclis üyelerinin aldıkları oturum ücretlerini belediyeye bağışlaması için bulunduğu öneri Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından da kabul gördü.

Adana’nın Kozan ilçesinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi Muhammet Alpaslan, Kozan Belediyesi bütçesinin maddi sıkıntı içerisinde bulunduğunu belirterek belediye meclis üyeliğinden aldığı ilk oturum ücreti ve huzur hakkı ücretini belediyenin hesabına yatırarak iade etti.
Geçtiğimiz günlerde CHP Kozan Belediye Meclis Üyesi Ertan Karaoğlu’nun belediye meclisi toplantısında gündeme getirdiği ve belediyenin maddi sıkıntı içerisinde olması dolayısıyla meclis üyelerinin aldıkları oturum ücretlerini belediyeye bağışlaması için bulunduğu öneri Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından da kabul gördü. Önerinin Haziran ayı meclis toplantısında değerlendirmeye alınması kararlaştırıldı.
Önerinin mecliste değerlendirilmeye alınmasını beklemeyen CHP Kozan Belediye Meclis Üyesi Muhammet Alpaslan, Belediye Encümen Meclis üyeliğinden almış olduğu ilk oturum ücreti ve huzur hakkı ücretini Kozan Belediyesinin hesabına yatırarak bağışta bulundu. Alpaslan, “Kozan Belediyesi’nin ekonomik sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Zaten meclis üyesi arkadaşımız Ertan Karaoğlu da bu konuyu gündeme getirmişti. Ben de şahsım olarak ilk oturum ücretimi yeniden Kozan Belediyesi’nin hesabına yatırarak iade ettim” dedi.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
CHP'li milletvekili hayatını kaybettiCHP'li milletvekili hayatını kaybetti
Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmedi"Kurtulmuş: "İstanbul seçimi keyfe gelerek yenilenmedi"

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Kazım Arslan için başsağlığı mesajı

Binali Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

Bakan Koca’dan, CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Bakan’dan CHP’li vekilin ailesine başsağlığı

Son dakika! CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Süleyman Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.