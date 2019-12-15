CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın, otel yapmak için inşaat ruhsatı aldığı, otel ruhsatı ile yaptırdığı 6 katlı 29 dairelik yeri ise konut olarak sattığı ileri sürüldü. Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş, derneklerine sık sık bu tür şikayetlerin geldiğini, Çeşme'deki bu durumun artık sona ermesi gerektiğini söyledi. CHP Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Aybars Yıldırım ise imar kirliliğinin bulunduğunu ancak imar usulsüzlüğünün bulunmadığını savunarak, "Şimdi ben tadilat ruhsatını alacağım ve gereken değişiklikleri yapacağım" dedi.

CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın, İzmir'in turizm merkezi Çeşme'nin İnönü Mahallesi'nde, otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldığı ancak tamamlanan inşaatın bağımsız bölümlerini daire olarak sattığı ileri sürüldü. 6 katlı 29 daireden oluşan binanın üzerinde 'Satılık' ilanının bulunması da dikkat çekti. Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş, "Bu bölge hem konut hem de turizm imarlı bir alan. Örneğin bir dönüm araziniz var. 'Ev yapacağım' derseniz, bunun 300 metrekareyi ve 2 katı geçmemesi lazım. Turistik tesis, otel yapmak isteyenler ise bir dönümde altı kata kadar çıkabiliyor. Buradaki bu binalar otel ruhsatı alarak her bağımsız bölümünü ev olarak satışa sunmuşlar" diye konuştu. Sıradan bir vatandaşın böyle bir şey yapamadığını ifade eden Kumaş, bazı kişilerin rahatlıkla bu tür yapılar inşa ettiğini dile getirdi. Yıldırım'ın, Çeşme Belediye Meclisi'nin İmar Komisyonu'nda bulunduğunu da anımsatan Başak Yasemin Kumaş, "Belediye içerisindeki bazı kişiler memurlarla iş birliği yaparak kendi inşaatları için izin ve onay ruhsatı alıyor. Dernek olarak sürekli bu tür şikayetler alıyoruz. Kişilerle, onların yaptıkları inşaatlarla derdimiz yok ama burada imara aykırı işlemler var. Bunu yapan da İmar Komisyonu'nda görev alan, encümende görev alan meclis üyesi. Bu kişiler böyle yapınca vatandaş da 'Bunlar mecliste olmamalı' diye tepki gösteriyor. Çeşme'nin çok ciddi sorunları var. Bunlarla uğraşmak gerekiyorken, hatta imar yolsuzluklarına karşı savaş açmak gerekiyorken, yaptıkları etik değil" diye konuştu.