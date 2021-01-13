CHP’li Menemen Belediyesi Kurayla AKP’ye Geçti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Menemen Belediye Başkanı seçilen CHP’li aday Serdar Aksoy’un zimmet ve irtikap iddiasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması sonrasında, belediye başkan vekilliği için yapılan kura çekimini Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan kazandı. Böylece CHP’li Menemen belediyesi AKP’ye geçti. Sonucun açıklanmasının ardından CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

Pehlivan, meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada “En nihayetinde yasaların, kanunları tarif etmiş olduğu şekilde ilgili kura çekimini sonunda gerçekleştirebildik. Bu kura sonucunda da Allah bizlere nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Belediyeciliği, Menemen’le tanıştırmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

CHP’den tepki

Menemen’de milli iradenin gasp edildiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, “Seçim kayyumu atadılar. İşlem kayyumu atayan vali hata yapmıştır. Demokrasiye vurulmuş bir darbe var. AK Parti iktidarı, bu darbeyi genel seçimlerde YSK eliyle yaptı. Menemen'de ise İdare Mahkemesi ve Vali ile yaptı. Umarım, hala vicdanlı yargıçlar vardır. Hızlıca bir karar verilerek, Menemen'de başkanvekilliği, gerçek sahibine teslim edilir. Yargı, Menemen halkının idaresinin daha çok çalınmasına izin vermemeli, en kısa zamanda bu büyük hatanın düzelmesini sağlamalıdır" diye konuştu.