CHP’li Menemen Belediyesi Kurayla AKP’ye Geçti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Menemen Belediye Başkanı seçilen CHP’li aday Serdar Aksoy’un zimmet ve irtikap iddiasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınması sonrasında, belediye başkan vekilliği için yapılan kura çekimini Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan kazandı. Böylece CHP’li Menemen belediyesi AKP’ye geçti. Sonucun açıklanmasının ardından CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.
Pehlivan, meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada “En nihayetinde yasaların, kanunları tarif etmiş olduğu şekilde ilgili kura çekimini sonunda gerçekleştirebildik. Bu kura sonucunda da Allah bizlere nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Belediyeciliği, Menemen’le tanıştırmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.
CHP’den tepki
Menemen’de milli iradenin gasp edildiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, “Seçim kayyumu atadılar. İşlem kayyumu atayan vali hata yapmıştır. Demokrasiye vurulmuş bir darbe var. AK Parti iktidarı, bu darbeyi genel seçimlerde YSK eliyle yaptı. Menemen'de ise İdare Mahkemesi ve Vali ile yaptı. Umarım, hala vicdanlı yargıçlar vardır. Hızlıca bir karar verilerek, Menemen'de başkanvekilliği, gerçek sahibine teslim edilir. Yargı, Menemen halkının idaresinin daha çok çalınmasına izin vermemeli, en kısa zamanda bu büyük hatanın düzelmesini sağlamalıdır" diye konuştu.
Ne olmuştu?
Daha önce Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde adaylar yeterli oyu alamadığı için kura çekilmiş, kurayı CHP’li aday Deniz Karakurt kazanmıştı. Ancak AKP, kura çekiminin usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle itiraz etmiş ve mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
CHP Yönetim Kurulu, eski Belediye Başkanı Aksoy’u hakkındaki iddialar nedeniyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini ancak görevine devam edeceğini duyurdu. 23 Kasım’da tutuklanan Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınınca yerine vekalet edecek isim için belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimde Millet İttifakı adına CHP’li Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adına AKP’li Aydın Pehlivan aday oldu.
31 üyeli Menemen Belediye Meclisi’nde 15 CHP’li, 10 AKP’li, 3 İYİ Partili, 2 MHP’li ve 1 bağımsız üye gizli oyla başkan vekilini seçmek için 1 Aralık’ta toplandı. Birinci tur oylamada CHP'li üye Deniz Karakurt 17, AKP’li Aydın Pehlivan 14 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluk sağlamadığı gerekçesiyle ikinci tura geçildi.
İkinci tur oylamada CHP'li üye Deniz Karakurt 16, AKP’li üye Aydın Pehlivan 15 oy aldı. Üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle üçüncü tura geçildi. Üçüncü ve dördüncü tur oylamalarda her iki aday da 15’er oy alınca belediye başkan vekili yasa gereğince kurayla belirlendi.
Çekilen kuradan CHP’li aday Deniz Karakurt çıktı. Ancak AKP kura çekimlerinin cam fanus içinde yapılmasının yönetmeliğe aykırı olduğu iddiasıyla, kura sonucunun iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.
Valilik devrede
CHP, mahkeme kararının henüz kesinleşmediği gerekçesiyle dava sonucunun beklenmesi gerektiğini savunurken, İzmir Valiliği mahkemenin esasa ilişkin kararı belli olmadan Menemen Belediyesi'ne 4 Ocak'ta kura seçiminin tekrarlanması için resmi yazı gönderdi.
CHP'li Menemen Belediye meclis üyeleri 4 Ocak'ta belediye başkanvekili kura seçimi maddesiyle toplanacak meclis toplantısına katılmadı. Toplantı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Ocak Perşembe gününe ertelendi. 7 Ocak’taki toplantıda ise Belediye Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla İzmir Valiliğinin kuranın tekrarlanması yönündeki yazısı gündemden çıkarıldı. Bunun üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kura çekimi sürecinin tamamlanması için Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ı görevlendirip meclisin olağanüstü toplanması kararı aldı. 12 Ocak’ta yapılan meclis toplantısına Millet İttifakı’na mensup üyeler katılmayınca çoğunluk sağlanamadı ve toplantı 13 Ocak’a ertelendi. 13 Ocak’ta meclisin toplanabilmesi için üyelerinin dörtte birinin katılımı yeterliydi.
31 Mart 2019’da seçimde, CHP adayı yüzde 53, AKP adayı yüzde 44 oranında oy almıştı.