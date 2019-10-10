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CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde işten çıkarılanlar Kılıçdaroğlu’ndan iş istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye başkanı Şeniz Doğan sözleşmeleri bittiği gerekçesi ile 70 kişi çalışanı işten çıkardı.

CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde işten çıkarılanlar Kılıçdaroğlu’ndan iş istedi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye başkanı Şeniz Doğan sözleşmeleri bittiği gerekçesi ile 70 kişi çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanlar hukuk mücadelesine başlarken, işçiler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart seçimlerinde verdiği sözü hatırlatarak kendisinden iş istediler.
CHP’li Merkezefendi Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti’den, CHP’ye geçti. CHP’li Şeniz Doğan’ın belediye başkanlığı görevine başladığı 1 Nisan tarihinden sonra belediyede 23’ü şoförlük kadrosunda olmak üzere değişik birimlerle birlikte yaklaşık 70 çalışanın işine sözleşmeleri bittiği gerekçesi ile son verildi. İşten çıkarılan çalışanlardan yaklaşık 10 kişilik grup belediye önünde bir araya gelerek İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Haklarını yargıda arayacaklarını söyleyen çalışanlar avukatlar aracılığı ile iş mahkemesine başvurduklarını belirttiler.

“Partiliymişiz, araştırsınlar benim hiçbir partiye kaydım yok”
İşten çıkarılan işçilerden Hüseyin Sağnak, Başkan Doğan ile birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesinden verdiği sözleri ve söylemlerini hatırlatarak, “söz vermişlerdi, zaten siyasiler hep söz veriyor ama bu sözlerin hiç biri yerine gelmiyor. Kılıçdaroğlu 7 maddelik açıklama yapıp söz vermişti ‘bunları belediyelere asın’ diye. Bu maddelerinden biri de ‘işçiyi hiçbir şekilde sıkıntısı yoksa çıkartmayın’ demişti. Fakat buna kim uydu hiç biri. Bizim çıkış sebebimiz yok, bizim sözleşmemiz bitti, doğrudur. Biz ‘Hayır’ demiyoruz fakat bizim şirketimiz kapanmadı. İhale devam ediyor ve biz daha öncede sözleşme yeniledik. İlk defa olmuyor. Gerekçeleri ne o da yok. Neymiş gerekçeleri? Partiliymişiz. Araştırsınlar benim hiçbir partiye kaydım yok. Şoför kadrosu 23 kişi, diğer birimlerden de 33 kişi çıkarıldı ve çıkarmalarda devam ediyor. Başkan Doğan, daha önce verdiği sözleri tutuyor nasıl tutuyor? Biz Doğan’ın sözlerini yanlış anlamışız ‘işten çıkartmayacağım kimseyi dememiş, çıkartacağım’ demiş. Bunu halk da öyle anlamış kimse tepki göstermiyor” dedi.

"Kılıçdaroğlu’ndan 23 kişi adına iş istiyorum"
‘Genel başkanları (Kılıçdaroğlu) bir kişi işten çıkartılırsa bana gelsin demişti” diye Sağnak Kılıçdaroğlu’na seslendiği konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Buyursun bana iş versin, bir kişi gelsin demişti, 23 kişiyiz burada Kılıçdaroğlu sadece bana iş versin, sadece ben istiyorum. İş verebiliyorsa bu 23 kişi içinden bana iş versin.
Murat Kelçeoğlu ise kendilerinin önceki belediye başkanının adamı olduğunu gerekçesi ile işten çıkarıldığını savunarak, “Eğer durum böyleyse belediyede kimsenin kalmaması lazım, herkes belediye başkanının adamı olmuş oluyor. Biz 5 yıl boyunca hizmet ettik ve işten çıkarıldık” diye konuştu.

Başkan Doğan’ın seçimden önce verdiği sözler
Başkan Doğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediyenin taşeron şirket ile birlikte diğer çalışanlarına gönderdiği SMS’lerde, “Sevgili kardeşim. Şehirler sizin ellerinizde büyür. Çiçekler eken, yolları yapan, köprüler kuran hep sizlersiniz. Siz, emeksiniz ve biz, emeğinizin karşılığını almanız için yola çıktık. Size söz veriyoruz. Hiçbir çalışanın görevine son verilmeyecek. Rızık Allah’tandır. Buna hiçbir kul mani olamaz. Yanı sıra, sendikal haklarınız verilecek, mesaileriniz ödenecek. Bir şehir, işçisi gülüyorsa güzelleşir. Siz mutlu olacaksınız, Merkezefendi gülümseyecek” ifadelerinin yer vermişti.
Başkan Doğan ayrıca seçimler öncesinde sosyal paylaşım platformlarında altında CHP logosunun olduğu ve üzerinde ‘Söz veriyorum, Merkezefendi Belediyesi’nde çalışan hiç kimse işten çıkartılmayacak. Usulsüzce elinizden alınan sendikal haklarınız ve ikramiyeleriniz geri verilecek’ yazılı paylaşımlarda da bulunarak işten çıkarılmaların olmayacağını belirtmişti.

CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde işten çıkarılanlar Kılıçdaroğlu’ndan iş istedi

CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde işten çıkarılanlar Kılıçdaroğlu’ndan iş istedi

CHP’li Merkezefendi Belediyesi’nde işten çıkarılanlar Kılıçdaroğlu’ndan iş istedi

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