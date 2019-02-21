HABER

CHP'li milletvekili Çanakkale'de yeni jeotermal santrale karşı çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan: - "Çanakkale halkı olarak mevcut olanların dışında yeni jeotermal santral yapımına karşıyız"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale halkı olarak mevcut olanların dışında yeni jeotermal santral yapımına karşı olduklarını söyledi.

Ceylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Çanakkale'nin, tarihi ve doğasıyla eşsiz bir cennet parçası, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin ciddi bir tehdit altında olduğunu savunan Ceylan, "Çanakkale'de iki jeotermal santral var, iki tanesi de yolda. Kentimizde faaliyette olan jeotermaller ve termik santraller yetmezmiş gibi şimdi de Çanakkale İl Özel İdaresi, Ayvacık, Ezine, Lapseki, Biga, Gökçeada ve Bozcaada'da toplam 358 bin 668 dönüm alanda 15 adet arama ve 2 adet jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesini 28 Şubat'ta yapacağını ilan etti. 17 jeotermal sahanın çevresinde köyler, yaşam alanları, dereler, göletler, antik kent, turizm, tarım ve hayvancılık alanları var." diye konuştu.

Jeotermal ve yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını dile getiren Ceylan ancak bu uygulama şekline karşı çıktıklarını kaydetti.

Jeotermal kaynakların düzgün işletilmemesi halinde gazların havaya karıştığını, insan sağlığı ve tarıma zarar verdiğini, asit şeklinde ürünlerin üzerine yağdığını ve ağır metaller içerdiğini belirten Ceylan, jeotermal enerjinin elde ediliş şeklini yanında getirdiği, içinde akıcı sıvı ile temiz su bulunan bardakla örnek vererek gösterdi.

Alttaki suyun istenilen nitelikte olmaması halinde sondajın çıkarıldığını dile getiren Ceylan, sondajlanan bölümün doldurulmaması durumunda suların zehirlenmesine neden olacağını söyledi.

Ceylan, tarım, turizm, doğa harikası yerlerde jeotermal santrallerin yapılmaması gerektiğini savunarak, bu santrallerin, işletmesi, yapımı, uygulanmasının sürekli denetlenmesi, devletin MTA aracılığıyla daha etkin olmasını istedi.

Çanakkale halkı olarak mevcut olanların dışında yeni jeotermal santral yapımına karşı olduklarını belirten Ceylan, "Çanakkale'nin korunması için jeotermal santrallere 'Hayır' diyoruz. İhale iptal edilmelidir." dedi.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülüBurhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü
Mesut Üner: Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldıMesut Üner: Çatalca'ya 80 milyon borç bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale jeotermal özgür ceylan TBMM

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.