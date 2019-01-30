CHP’li Milletvekili Erol, Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a özel açıklamasını paylaştı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ için özel seslendiği videoyu paylaştı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ için seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Erol’un paylaştığı video da Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Elazığlılara olan sevgisini aktarıp, Elazığ Ticaret Lisesinden birincilikle mezun olduğunu anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ için kamera karşısına geçti. Elazığlılara seslenen Kılıçdaroğlu, “Değerli hemşehrilerim sizi çok seviyorum. Elazığ’ı da, Harput’u da bütün ilçelerini de seviyorum. Tüm halkı seviyorum. Öğrenciliğim orada geçti. Anılarım ve arkadaşlarım var orada. Hala oradaki arkadaşlarımla görüşüyorum. Elazığ benim için ilk göz ağrısı olan illerden birisi. Elazığ Ticaret lisesinden birincilikle mezun oldum. Öyle de bir onuru var Elazığlıların bana verdiği. Dolayısıyla Elazığ’a ve Elazığlılara yürek dolusu selamlarımı saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.



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