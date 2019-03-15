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CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, akrabasının cenaze namazını, camide kaybolan ayakkabıları nedeniyle terlikle kıldı.

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, akrabasının cenaze namazını, camide kaybolan ayakkabıları nedeniyle terlikle kıldı.
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, hayatını kaybeden akrabası Faik Keçeçi'nin cenazesine katılmak için Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'ne gitti. Burada Kuru Köprü Camii'nde Cuma namazı kılan Kaya, camii çıkışında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Kaya, ayakkabıları birinin yanlışlıkla giyip gitmiş olabileceğini düşünürken, camide anons yapılıp ayakkabıların geri getirilmesi istendi. Bir süre bekleyen Kaya, cenaze namazını terlikle kılmak zorunda kaldı.
'İHTİYAÇLI BİRİYSE GÜLE GÜLE KULLANSIN'
Yaşadığı ilginç durumu anlatan Kaya, “Cenazemize gelmiştik. Ayakkabıları da çıkardık, ayakkabılığa koyduk. Cuma namazı sonrası camiden çıktığımızda ayakkabıları bulamadık. Hoca anons yaptı. Arandı ama bulamadılar. Biri aldı gitti muhtemelen. Alan ihtiyaçlı biriyse güle güle kullansın” dedi.

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