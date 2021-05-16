CHP'li milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart astı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 450 metrekarelik "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartı astı. CHP'li milletvekilleri, Merkez Bankası rezervlerinden eksildiğini söyledikleri 128 milyar dolarla ilgili eylemlerini, Twitter hesaplarından duyurdu. Vekiller, pankartın asılmasını Twitter hesaplarından '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle paylaştı. Mahmut Tanal da paylaşımında "Bu vesileyle "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?" sorusunun da cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. https://twitter.com/MTanal/status/1393849357439471618?s=20 Muhalefet partileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini öne sürüyor. İktidar kanadı ise bu tartışmayı "gündem değiştirme" çabası olarak nitelendiriyor ve döviz rezervlerinde herhangi bir eksiklik olmadığını savunuyor. Tanal: Pankartımızı kaptırmadık CHP Milletvekili Başarır'ın paylaştığı görüntülerde pankartın asılmasının ardından köprüde görev yapan ekiplerin milletvekillerinin yanına geldiği görüldü.

https://twitter.com/alimahir/status/1393809283171635202?s=20 Polis ekipleri milletvekillerinin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi. Polislere tepki gösteren Mahmut Tanal ise "Bunu indirin, sökün, işlem yapın diye bir karar var mı? Yok. Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar, biz imza da atarız. Biraz dursun, biz toplarız" dedi. Mahmut Tanal, güvenlik görevlilerine pankartı teslim etmediklerini bildirirken, "Süleyman Demirel şapkayı kaptırmazdı. Biz de pankartımızı kaptırmadık. Mülkiyeti bize ait. Başka eylemlerde de kullanırız. O nedenle polisin almasına izin vermedik, kendimiz topladık aldık" dedi. AKP'li Külünk İstanbul Valisi'ne seslendi AKP MKYK Üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li vekillerin eylemine tepki gösterdi. Külünk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya hitap ederek, "Sayın Ali Yerlikaya'nın, pankart asılması ancak izne bağlı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP tarafından yasa dışı yöntemle asılan pankartla ilgili takibatı yapacağından eminiz" dedi. https://twitter.com/mkulunk/status/1393885461836222471?s=20