CHP'li milletvekilleri, maden ocaklarına tepki gösterdi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Kazımkarabekir ilçesine gelen CHP'li heyet, bölgelerine mermer ocağı kurulmasını istemeyen 5 köyde yaşayanlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, mermer ocaklarının bulunduğu bölgenin hemen sınırının, 2016 yılında, tarımsal bölge kapsamında, 'Büyük Ova' olarak ilan edildiğini belirterek, "2016 yılında bu bölgeyi tarımsal sit alanı ilan edip, sit alanının bittiği sınırın hemen bitişiğinde, şirketlere mermer ocağı işletmek için ruhsat vermeyi ben hepinizin takdirine bırakıyorum'' dedi.

Kazımkarabekir ilçesine bağlı Karalgazi, Kisecik, Demiryurt, Mecidiye ve Mesudiye Köyleri'nde yaşayanlar, biri faaliyete başlayan 6 mermer ocağının kurulmasına karşı çıkıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da bugün Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ile birlikte bölgeye gelerek, köylüler ile bir araya geldi. Üretime karşı olmadıklarını belirten CHP'li Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

''Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim, ülkemizde üretime katkı veren, bu ülkenin geleceği için ekonomik anlamda üretim diyen herkese kapımız açık. Elbette ki biz üretime karşıda değiliz. Bir çok yerde 'Siz her şeye mi karşısınız?' deniliyor. Tabi ki karşı değiliz. Ama biz diyoruz ki, üretilen ile kaybedilen arasında bir denge kuralım. Üretilecek olan mermer, kaç kişinin karnını doyuracak, kaç kişiye ekmek sağlayacak? Üretilecek ve çıkarılacak olan mermer, sonrasında bin 555 kişinin yaşadığı bu bölgede, kaç kişiyi ekmeğinden edecek? Kaç kişinin hastalığına neden olacak? Kaç kişinin geleceğini elinden alacak? Buna bakmak gerekir.''

Bölgenin 2016 yılında tarım alanı ilan edildiğini ifade eden Karaca, ''2016 yılında, 'Büyük Ova' ilan edilmiş. Büyük Ova ne demektir? 'Bu bölge, tarımsal üretim için çok verimli bir bölgedir, bir alandır, bu bölgede tarımsal üretim dışında hiç bir faaliyete izin verilmez' demektir. Ne mermer ocağına izin verilir, ne sanayi faaliyetine izin verilir, ne inşaata izin verilir. Sadece ve sadece burada tarımsal üretim yapılır. 'Bu bölgede tarımsal üretim yapılmasını ve sürekliliğini sağlamak için burayı tarımsal sit alanı ilan ediyoruz' demektir. Şimdi 2016 yılında bu bölgeyi tarımsal sit alanı ilan edip, sit alanının bittiği sınırın hemen bitişiğinde, şirketlere mermer ocağı işletmek için ruhsat vermeyi ben hepinizin takdirine bırakıyorum'' dedi.

Karaca ve beraberindekiler, daha sonra mermer ocağında incelemede bulundu.

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