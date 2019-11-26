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CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, "çete" iddiasını değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: -"İnce'nin çete kelimesine katılmam mümkün değil. Bu tartışmaları aile içinde daha sağlıklı yapmak gerekir" -CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel: -"Kumpas konusuna katılıyorum ama çete konusuna katılmıyorum"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, "parti içinde çete" yönündeki ifadesine katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

CHP'nin Meclis Grup toplantısı öncesinde, milletvekilleri, gazetecilerin sorusu üzerine, Muharrem İnce'nin "CHP içinde çete" olduğuna yönelik iddiasını değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın gereken açıklamayı yaptığına işaret ederek, söylenecek sözün olmadığını dile getirdi. "Kumpas" iddiasının hatırlatılması üzerine Torun, "Açık. Sizce yok mu?" diye karşılık verdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin çok daha yakıcı sorunlarının bulunduğunu söyledi. Emir, İnce'nin "çete" ifadesine katılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu tartışmaları aile içinde daha sağlıklı yapmak gerektiğini kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İnce'nin sözlerine karşı hiçbir şey söylemek istemediğini belirterek, "Sadece üzüntümü ifade etmek istiyorum." dedi.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, "kumpas" konusuna katıldığını ancak "çete" konusuna katılmadığını vurguladı.

Özel, bir açıklama beklediklerini dile getirerek, "Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bir açıklama yapacaktır, sorun çözülecektir diye inanıyorum." diye konuştu.

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