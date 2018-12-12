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CHP'li milletvekillerinden kumbaralı tasarruf çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: - "Ülkemizi saraydan yöneten kişiye bu kumbarayı göndererek, tasarrufta Türkiye'ye örnek olmasını rica ediyorum"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Ülkemizi saraydan yöneten kişiye bu kumbarayı göndererek, tasarrufta Türkiye'ye örnek olmasını rica ediyorum." dedi.

Bayır ve partisinin Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında, Yerli Malı Haftası bağlamında ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yerli malını teşviğe yönelik politikalar izlediğini anlatan Bayır, yerli malının AK Parti hükümetleri döneminde ise unutturulmaya çalışılan cumhuriyet değerlerinden biri olduğunu ileri sürdü. Son 16 yıldır "ithal ürün çılgınlığı" yaşandığını ifade eden Bayır, Türkiye'nin bu şekilde "kendisini ayağından vurduğunu" söyledi.

Bayır, "Yerli malı, 869 barkodlu ürünleri tercih etmeliyiz. İşsizliğin çözülmesi buna bağlı. Tüketilen her yerli malı, bir işsize iş demektir. Eğer Türk vatandaşı 'yurtseverim' diyorsa mutlaka yerli malı ürünleri tercih etmelidir. Durma noktasına gelen üretimi canlandırmanın en iyi yolu yerli malından geçmektedir." diye konuştu.

Tasarrufun önemine de işaret eden Bayır, elindeki kumbarayı basın mensuplarına göstererek, "Ülkemizi saraydan yöneten kişiye bu kumbarayı göndererek, tasarrufta Türkiye'ye örnek olmasını rica ediyorum. İnanılmaz bir savurganlık ve şatafat var. Bu iyi, doğru bir örnek değil. Bu kumbara sarayda çok sembolik kalır. Devasa tır gibi bir şey yapmak lazım. Yoksa bir dakikalık gideriyle dolar zaten." ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da Türkiye'nin yabancı ürünler açısından açık pazar konumuna getirildiğini savundu.

Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Arslan, yerli malı tüketmenin işsizliği önleyeceğini, dışa bağımlılığı yok edeceğini, dış ticaret açığını sıfırlayacağını ve topyekun kalkınma sağlayacağını vurguladı.
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- "Tek adam rejiminin tek istihbaratı"

CHP İzmir Milletvekili Bayır, bir gazetecinin, "MİT Başkanı'nın Senato'ya bilgi verdiği yönünde bir spekülasyon var. Buna yönelik değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu konudaki bir soruyu, bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiklerini belirtti. Bayır, şöyle devam etti:

"Aynı siyasi partinin farklı temsilcilerinden farklı ifadeler alıyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki bence tek adam rejiminin tek istihbaratı var. Bir ülke istihbaratı söz konusu değil. Hiç kimse olayın farkında değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde istihbaratın tek kişide toplandığı hiçbir dönem olmamıştır. Bu çok riskli bir durumdur. Bu işin sonunda da 'aldatıldık.' denilecek midir? Ülke yönetiyorsunuz, çocuk değilsiniz. Kafanıza göre 'Ey Amerika', 'Ey Rusya'... Böyle Kasımpaşalı edasıyla dış politika olmaz. İktidarlar gelir gider, dış politikada devamlılık esastır."

Kazım Arslan da aynı soruya verdiği cevapta, AK Parti'li yöneticilerin bu konudaki açıklamalarının farklı olduğunu söyleyerek, devlette düzenin sona erdiğini ileri sürdü.

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