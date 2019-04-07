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CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: SANDIKLARA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Biz Millet İttifakı olarak sandıklara ve demokrasiye sahip çıkıyoruz.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Biz Millet İttifakı olarak sandıklara ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Çünkü oy namustur. Bu seçim güvenliğini yok eden sürece YSK 'dur' demek zorundadır" dedi.
CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ikinci kez açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi:
“Demokrasi yoksa, Ekonomik kalkınma da, aş, iş kalkınma da yok. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan seçimini kazandık. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu gerçek üzerinden halkın iradesi ve yasalara dayanarak, İBB Başkanı olarak, seçilmiş kişi olarak açıklamalarını yapıyor. Anadolu Ajansı'nı parti ajansı haline getirdiniz. Şimdi de Yüksek Seçim Kurulu'nu, sarayın kurulu halinde getirmeye mi çalışıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı ve üyelerini çok ciddi şekilde uyarmak zorundayız. Şayet baskı altındaysanız açıklayın. Çünkü seçici kurul ne diyor, seçim gecesi sandığın tapusu seçimin namusu ıslak imzalı tutanaklardır. 31 bin 186 sandığın ıslak imzalı tutanağı elimizde. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanak özetine göre, kazanan kişi, belgeli bir şekilde ortada. Şimdi seçimin, seçimini yaptırmaya çalışıyor. Her yeniden sayım, seçim güvenliğini yok eder. Geleceğimizi yok eder. Demokrasiyi yok eder." dedi.

"GERÇEĞİN ÜSTÜNÜ HİÇBİR GÜÇ ÖRTEMEZ"
Erkek, "Sayın İmamoğlu, seçilmiş kişidir. YSK kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır. Hukuka ve içtihatlara uygun hareket edin. Geçersiz oyların sayımının tamamlanması ile gerçek bir kez daha gün ışığına çıkacak. Gerçeğin üstünü hiçbir güç örtemez." şeklinde konuştu.

"BİZ MİLLET İTTİFAKI OLARAK SANDIKLARA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Erkek, “Biz Millet İttifakı olarak sandıklara ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Çünkü oy namustur. Bu seçim güvenliğini yok eden sürece YSK dur demek zorundadır." İfadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
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-Muharrem Erkek'in açıklamaları

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