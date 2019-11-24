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CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi: (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

"Partinin aleyhine miting yapanlar mı benim partililiğimi sorgulayacak? Onların haddi değil ama Genel Başkan'la (Kemal Kılıçdaroğlu) oturup bu kumpası çözmemiz lazım" - "Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler, sırf çıkar için gelmiş olanlar olur. CHP ruhuna sahip olmayanları kastettim"

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Partinin aleyhine miting yapanlar mı benim partililiğimi sorgulayacak? Onların haddi değil ama Genel Başkan'la (Kemal Kılıçdaroğlu) oturup bu kumpası çözmemiz lazım." dedi.

İnce, Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddialarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü, bu nedenle böyle bir planlamanın yapıldığı" iddialarına yönelik sorusu üzerine İnce, "Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben. İngiltere'ye kadar gitmeye gerek yok. İmamoğlu ile hiç böyle bir bağlantı kurmadım. Bir iki yerde okudum ama bu da 'Muharrem İnce saraya gitti.' gibi bir komplodur." ifadelerini kullandı.

Partide devam edip etmeyeceği sorusuna ise İnce, "Bana bir daha 'Parti içerisinde devam edecek misiniz?' sorusunu sormayın. CHP bir yaşam biçimidir. Yok böyle bir şey. Ben mücadeleme burada devam edeceğim." diye konuştu.

- "Bu kumpası çözmemiz lazım"

Muharrem İnce'ye, kendisine yönelik "komplo" iddiasıyla ilgili partisinin genel merkezini işaret ettiği hatırlatıldı.

Bu soruya İnce, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Talat Atilla'ya, 'Açıklamanı yap' demelidir. Saray açıklamayı yaptı, şimdi Talat Atilla konuşmalıdır. Demelidir ki 'Bu CHP'li, Kemal Kılıçdaroğlu'na kimi doğrulattı? Bunun çevresi kim? Kimlerle konuşmuş?' Bunu çorap söküğü gibi iki günde çözersiniz ve partiden atacaksınız. Başka çaresi yok bunun."

İnce, Kılıçdaroğlu'nun "komplo ile ilgisinin olup olmadığı" sorusuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben böyle bir şey dersem partim yara alır. Ben böyle bir cümle etmem. Bunu söylemem. Tekrar Genel Başkanıma çağrıda bulunuyorum. Partinin aleyhine miting yapanlar mı benim partililiğimi sorgulayacak? Onların haddi değil ama Genel Başkan'la oturup bu kumpası çözmemiz lazım. Genel Başkan 'Biliyorum, şaşırmadım, doğrudur.' dedi. O zaman kandırılmış. Neyi biliyorsun, ne doğru? Kendisine sordum, cevap vermedi. Bunu öğrenmek benim hakkım."

- "Aynı teknede yazın tatil yapmışlardır"

Parti içinde "çete" olduğu iddiası anımsatılarak bununla kimleri kastettiği sorulan İnce, "Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler, sırf çıkar için gelmiş olanlar olur. CHP ruhuna sahip olmayanları kastettim." açıklamasını yaptı.

İnce, Kılıçdaroğlu ile arasındaki ikili ilişkilerde sorun olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu ve partinin soruna bundan sonraki bakış açısının nasıl olması gerektiğine yönelik soruyu da yanıtlayan İnce, "Bunu çözmeden CHP yola devam edemez. Bunu çözmeden CHP'nin temiz siyaset demesi doğru olamaz. Sayın Genel Başkan'ı bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Emrettiği zaman gideriz. Bu tezgah, bu komplo çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır." ifadelerini kullandı.

İnce, "24 Haziran 2018 akşamı kendisine iftira atanlar ile komplo kuranların aynı kişiler olduğunu" iddia ederek sadece partisinin zarar görmemesi için sustuğunu ancak kurultayda her şeyi açıklayacağını sözlerine ekledi.

(Bitti)

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