CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi: (2)

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Partinin aleyhine miting yapanlar mı benim partililiğimi sorgulayacak? Onların haddi değil ama Genel Başkan'la (Kemal Kılıçdaroğlu) oturup bu kumpası çözmemiz lazım." dedi.

İnce, Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddialarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü, bu nedenle böyle bir planlamanın yapıldığı" iddialarına yönelik sorusu üzerine İnce, "Bu bir komplo teorisidir. Buna inanmam ben. İngiltere'ye kadar gitmeye gerek yok. İmamoğlu ile hiç böyle bir bağlantı kurmadım. Bir iki yerde okudum ama bu da 'Muharrem İnce saraya gitti.' gibi bir komplodur." ifadelerini kullandı.

Partide devam edip etmeyeceği sorusuna ise İnce, "Bana bir daha 'Parti içerisinde devam edecek misiniz?' sorusunu sormayın. CHP bir yaşam biçimidir. Yok böyle bir şey. Ben mücadeleme burada devam edeceğim." diye konuştu.