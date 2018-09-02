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CHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:02 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tokat'a gelerek 22'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in oğlu Deniz Şahin'in nikah törenine katıldı.

CHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tokat'a gelerek 22'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in oğlu Deniz Şahin'in nikah törenine katıldı.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin 22'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin'in oğlu Deniz Şahin ile Duygu Kurtcu'nun nikah törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. Bir otelin düğün salonunda gerçekleşen nikah töreninde çiftin nikahını Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesi Belediye Başkanı Erdoğan Çoban kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Muharrem İnce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Can Bolat yaptı. Nikah töreni sonrası genç çifte tavsiyelerde bulunan İnce, "Birbirinizi çok sevin. Birbirinizi çok hoş görün, birbirinizi az kıskanın. Ayağa basma olmadı. Ayağa basın ama birbirinizin damarına basmayın. Burada herkes CHP'li. Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan, 3 çocuk, 5 çocuk diyor ya, biz 6 okçuyuz çocuklar. Burada herkes 6 okçu" dedi. Kıyılan nikahın ardından genç çiftin evlilik cüzdanını ise CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav verdi.

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CHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldıCHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldıCHP'li Muharrem İnce, Tokat'ta nikah törenine katıldı

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