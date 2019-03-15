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CHP’li Öndeş, AK Parti lehine adaylığını çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilen Mezher Öndeş, AK Parti lehine adaylığını geri çekti.Açıklamalarda bulunan Mezher Öndeş, “Kavakbaşı Belediye Başkanlığı için aday olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkemiz için bu kritik süreçteki duruşundan, özellikle HDP ve İYİ Parti ile kurmuş olduğu ittifaktan dolayı, adaylığımı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü adına, AK Parti lehine çektiğimi başta Kavakbaşı halkı olmak üzere tüm kamuoyuna sunarım” dedi.

CHP’li Öndeş, AK Parti lehine adaylığını çekti

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilen Mezher Öndeş, AK Parti lehine adaylığını geri çekti.
Açıklamalarda bulunan Mezher Öndeş, “Kavakbaşı Belediye Başkanlığı için aday olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkemiz için bu kritik süreçteki duruşundan, özellikle HDP ve İYİ Parti ile kurmuş olduğu ittifaktan dolayı, adaylığımı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü adına, AK Parti lehine çektiğimi başta Kavakbaşı halkı olmak üzere tüm kamuoyuna sunarım” dedi.

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