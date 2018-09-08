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CHP'li Oran: Türkiye, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

CHP'li Umut Oran, Türkiye'nin tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ileri sürerek, "Tarihten doğru ders çıkarılmazsa sonuçları ağır olur.

CHP'li Oran: Türkiye, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CHP'li Umut Oran, Türkiye'nin tarihinin en kötü dönemini yaşadığını ileri sürerek, "Tarihten doğru ders çıkarılmazsa sonuçları ağır olur. Türkiye, tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye siyaseti ritim bozukluğu yaşıyor" dedi.
Edirne'nin Havsa ilçesindeki Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde söyleşiye katılacak olan CHP'li Umut Oran, CHP Edirne Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu ile partinin Edirne teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tarihinde en kötü dönemini yaşadığını öne süren Umut Oran, şöyle konuştu:
"Tarihten doğru ders çıkarılmazsa, sonuçları ağır olur. Geldiğimiz nokta, tarihten gerekli derslerin çıkarılmadığını gösteriyor. Osmanlı Devleti son döneminde 3 önemli hata yapmış ve o büyük devlet yıkılmıştı. Düzenli ordu yapısı bozulmuş, hazine boşaltılmış ve liyakat sistemi ortadan kalkmıştı. Maalesef bugünde bu durumları yaşıyoruz. Türkiye tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Türkiye siyaseti ritim bozukluğu yaşıyor. Dış politikada da büyük sorunlar var. Suriye bataklığına saplanmış durumdayız. Çok ciddi bir Suriyeli sığınmacı sorunu var. Ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemden çıkması için mücadele ediyoruz. Önümüzde seçimler var. Seçimlerde başarılı olmak ve ülkemizi en iyi noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."
CHP Edirne Milletvekili ve CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Gaytancıoğlu, "Türkiye'yi ithalat kafasıyla yöneten, üretime katkı sağlamayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Tarım ürünlerine ciddi anlamda döviz ödüyoruz. Bölgemiz ürününden örnek verirsek ayçiçeği ithalatına yılda yaklaşık 4,5 milyar dolar harcıyoruz. İthalat yerli üretimden pahalı olmasına rağmen, hükümet yerli üretim yerine ithalatı destekliyor. Gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 13'e düşürüldü. Dövizin yüksek olduğu bu dönemde yerli ve milli olduğunuzu ispat edin. Vergileri yükseltin ve yerli üretimi destekleyin. Türkiye tarımı ve ekonomisi iyi yönetilemiyor. Ciddi bir savurganlık var" dedi.

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CHP'li Oran: Türkiye, tarihinin en kötü dönemini yaşıyorCHP'li Oran: Türkiye, tarihinin en kötü dönemini yaşıyorCHP'li Oran: Türkiye, tarihinin en kötü dönemini yaşıyorCHP'li Oran: Türkiye, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

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