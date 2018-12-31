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CHP'li Özel: 31 Mart, sosyal demokrasinin iktidara geleceği gün olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart, yerel yönetimlerde yeniden sosyal demokrasinin iktidara geleceği, vatandaşlarımızın dertlerine derman bulabildikleri bir sosyal belediyeciliğin yeniden yükseleceği gün olacak" dedi.

ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart, yerel yönetimlerde yeniden sosyal demokrasinin iktidara geleceği, vatandaşlarımızın dertlerine derman bulabildikleri bir sosyal belediyeciliğin yeniden yükseleceği gün olacak" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yayımladığı yeni yıl mesajında 2018 yılını ekonomik krizin gölgesinde tamamladıklarını belirtti. Vatandaşın ekonomik yükün altında ezildiğini bildiren Özel, AK Parti'nin ekonomik krizin daha da ağırlaşmasına neden olan yanlış adımlar attığını öne sürdü. Özel, mesajında şunları kaydetti;
"CHP olarak 2019 yılında, emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızdan ek gösterge bekleyen kamu personeline, atama bekleyenlerden aldığı ücreti yeterli görmeyen işçilerimize, çiftçilerimizden esnafımıza sorunu bulunan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için pozitif bir gündemimiz olacak. Vatandaşlarımızın sorunlarını değil, kendi yandaşlarının sorunlarını çözmek için çaba harcayanları teşhir etmeyi, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
31 Mart yerel seçimlerine değinen Özel, "Önümüzde ciddi bir fırsat bulunuyor. 31 Mart, yerel yönetimlerde yeniden sosyal demokrasinin iktidara geleceği, vatandaşlarımızın dertlerine derman bulabildikleri bir sosyal belediyeciliğin yeniden yükseleceği gün olacak. Rejime kasteden Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle, yasama ve yargı organlarına talimatlar yağdırarak, muhalefeti susturmaya çalışanlara inat, 2019 yılında da doğru bildiğimiz sözü söylemekten geri durmayacağımızı, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi, ezilen ve kendisini baskı altında hisseden tüm sosyal kesimlerin sesini duyurmasına katkı sağlayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

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