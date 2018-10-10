CHP'li Özel: Amaç enflasyonla mücadele ise doğal gaz zammını geri al

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Amaç enflasyonla mücadele ise Ekim ayındaki doğal gaz zammını geri al. Rakamlara değil, zihinlere müdahale etmeye çalışıyor. Aynı cümle içinde 'Kriz yok, Kılıçdaroğlu sizi kandırıyor' diyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel enflasyonla mücadeleye ilişkin, "Makro ekonominin konusudur enflasyonla mücadele. Daha geçen ay YEP ilan edilirken damadın aklına gelmeyen şimdi aklına gelmiş enflasyonla mücadele ediliyor. Yaptığı iş yüzde 10 fiyat indirimi yapmak. İndirimleri internetten duyuracaklarmış. Bazı dernekler yapar indirimi internetten duyurur. Bu devlet yönetim işi değil, dernek yönetim işi. Bu tip baskılamaların istihdam üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler var. Bu tür baskılamaların işe yaramayacağını söyleyenler var. Atatürk Orman Çiftliği indirim açıklamış. Sanıyorsunuz ki süte indirim yapıyor. Keçi dondurmasına indirim yapıyor. Et süt kurumu indirim yapıyor. Sanıyorsunuz ki ete tavuğa indirim var. Salama sucuğa indirim var. Yılbaşına kadar doğal gaza zam yapmayacağız diyor damat. Geçen ay ne yaptın? Yüzde 18 zam yaptın. Diyor ki üç ay daha yapmayacağım. Vatandaş şöyle okusun; 91 gün sonra yine zam yapacağım. Amaç enflasyonla mücadele ise Ekim ayındaki doğal gaz zammını geri al. Rakamlara değil zihinlere müdahale etmeye çalışıyor. Aynı cümle içinde 'Kriz yok, Kılıçdaroğlu sizi kandırıyor' diyor" diye konuştu.