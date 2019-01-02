HABER

CHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptır

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM başkanıyken AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştirerek, "Binali Bey'e önemli bir çağrımız var.

CHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptır

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM başkanıyken AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştirerek, "Binali Bey'e önemli bir çağrımız var. Sigorta şirketleri koltuk sigortaları yapıyor. Anayasayı ihlal etmekten vazgeç. Bu kadar koltuk meraklısıysan, git bir koltuk sigortası yaptır. Koltuk altından giderse hiç olmazsa, sigorta şirketi senin zararını karşılar" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen meşru değilsin" sözlerine cevap veren Özel, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı hedef aldı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vererek başlayan Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Sen meşru değilsin, bir an önce partinin başından git' demiş. Tayyip Erdoğan kadar, hem dünya tarihinde hem de başka bir tarihte hızlı fikir değiştiren birisi yok. Daha 27 Aralık günü sarayda yaptığı toplantıda 'Bizim meşruiyetimizi sorguluyorlar, ama bana sorarsanız ana muhalefetin partisinin başındaki zatı da delegeleri seçmiştir. Kendisi bizim için meşru bir zattır' demişti. 27 Aralık'ta 'meşrusun' diyen Erdoğan, dün 'meşru değilsin' demeye başladı. Bunda şaşırılacak bir şey yok, çünkü PYD konusunda fikri günler içerisinde değişen; Putin'le, Trump'la, Macron'la ilişkileri her gün farklılaşan, 3 gün önce dediğini, 3 gün sonra değiştiren, Türkiye'nin politikasını ayaklar altına alıp zikzak yapmayı dış politika yapmak sayan birisinden de ancak bu beklenir" dedi. 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğinin sağlanamadığını öne süren Özel, "Meşruiyetin iki şartı vardır. Birincisi seçimle geleceksin. Bunun nasıl bir seçimle geldiği ortada. İkincisi hukuka uygun işler yapacaksın. Hukukun ayaklar altına alındığı, kendilerinin değiştirdiği anayasaya uymadıkları bir durum ortadadır. Bu meşruiyet krizi Erdoğan'ı, 2019 yılında da 2018 yılında olduğu gibi kara bir gölge gibi takip edecektir" diye konuştu.
'ANAYASAYI İHLAL ETMEKTEN VAZGEÇ'
Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı'yken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını da eleştiren Özel, "Binali Yıldırım, anayasayı ayaklar altına alarak, istifa etmeden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışını meclis başkanlığı sıfatıyla, meclisin forslu arabasıyla, meclisin şoförüyle, danışmanlarıyla, meclisin sağladığı bütün olanakları kullanarak yapmayı nasıl içine sindirecek? Aslında istifa edip etmeyeceğini o da bilmiyordu. Erdoğan 'İstifaya gerek yoktur, tartışma bitmiştir' dedi. Kendisiyle ilgili kararları, kendisiyle ilgili yapacak olduklarını bir tek adama ipotek etmiş birisinden bahsediyoruz. Binali Yıldırım artık gülünç ve içler acısı bir durumdadır. Binali Yıldırım'a bazı şeyleri hatırlatmamız lazım. Birincisi rakibin Ekrem İmamoğlu'na bak. Biz ona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olur musun dedik. O da 'Olurum, ben bu şehri yönetirim' dedi. 'Ben Beylikdüzü'nde kalsaydım da koltuğum altımdan gitmeseydi' demedi. 'Ben varım' dedi ve yarışa girdi. Ama sen aday olsam mı olmasam mı, ya kazanamazsam deyip ağladın zırladın. Tek adamın zorlamasıyla aday oldun. Ekrem İmamoğlu'na Türkiye'de en çok inanan, seçimi onun kazanacağını en çok güvenen insanoğlu, Binali Yıldırım'dır. Öyle düşündüğü için de koltuğu bırakmak istemiyor. Başbakanlığı zamanında 'Koltuk elimde kaldı' demişti. Şimdi de koltuk altımdan gitmesin diye oturduğu koltuktan kalkmıyor. Böyle yarış, böyle rekabet olmaz. Adamın haline gülerler. 'Ben İstanbul'u kazanamayacağım, koltuk altımdan gidecek' dersen, senin acınacak haline gülerler. Binali Bey'e önemli bir çağrımız var. Sigorta şirketleri koltuk sigortaları yapıyor. Sen madem bu kadar korkuyorsun, git kendine koltuk sigortası yaptır. Anayasayı ihlal etmekten vazgeç. Koltuk altından giderse hiç olmazsa, sigorta şirketi senin zararını karşılar. Oturduğu koltuğa güç vermeyenlerin, oturduğu koltuktan güç alanların, günü geldiğinde koltuktan kalkmamak için düştükleri bu trajik durum hepimiz için ibretliktir. Allah hiçbir siyasiyi Binali Yıldırım'ın düştüğü duruma düşürmesin" dedi.
MİLLET İTTİFAKI'NA LAKAP TAKILDIĞI ELEŞTİRİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Millet İttifakı'na lakap takıldığını belirtip eleştirilerini sürdüren Özel, "Birisi diyor ki illet ittifakı, diğeri diyor zillet ittifakı. Millet dediğin 81 milyon hepimiz. İçerisinde AK Parti'si de var, CHP'si de var, İYİ Parti'si de HDP'si de var, diğer partileri de var. Sizin buna lakap takmanız millete karşı kibir göstermektir. Milletin iradesinie küçümsemektir. Bunu millet affetmez. Siz kim oluyorsunuz da milletle dalga geçiyorsunuz. Millete lakap takanların, millete millet demeyenlerin, oyuna talip olmaya da hakları yoktur. 31 Mart korkusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 3 şey yaptırdı. Birincisi YSK çetesinin görevini bir yıl uzattılar. Ardından Binali Yıldırım'ı istifa ettirmeden yeniden aday yaptılar. Son olarakta YSK bugüne kadar hiç almadığı bir kararı alarak, tutukluların oy kullanmasına engel getirdiler. Bunların hepsi 31 Mart korkusudur" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptırCHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptır

PARTNERHayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?Hayat Bilgisi Kopil'in son halini görmeye hazır mısınız?
MHP'li Usta: Ben disipline sevk edilecek bir şey yapmadımMHP'li Usta: Ben disipline sevk edilecek bir şey yapmadım
Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Demir'in babasının cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, başdanışmanı Demir'in babasının cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.