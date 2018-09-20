HABER

CHP'li Özel: Bizi kim dinledi; devlet bunu açığa çıkarmalıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 22:19 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen yıl düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bazı milletvekillerinin cep telefonlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili, "Bizi kim dinledi?

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen yıl düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bazı milletvekillerinin cep telefonlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili, "Bizi kim dinledi? Devlet bunu açığa çıkarmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçen yıl Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bazı milletvekillerinin cep telefonlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılığa bilgi vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet savcısı ile görüştükten sonra adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, bilişim suçlarına bakan savcının daveti üzerine adliyeye geldiklerini ve bildiklerini anlattıklarını söyledi.

'DEVLET BUNU AÇIĞA ÇIKARMALIDIR'

"Bizi kim dinledi. Devlet bunu açığa çıkarmalıdır. Buradaki hayal kırıklığı ve buradaki sıkıntı, meseleye İçişleri Bakanlığı'nın, haberleşmeden sorumlu Ulaştırma Bakanlığı'nın ve hükümetin ilgisizliği" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Eğer dinlenen bir iktidar mensubu olsa, bakan olsa gerek Almanya düzeyinde gerek Türkiye'de büyük bir operasyon düzenlenir ve bu iş şimdiye kadar ortaya çıkarılırdı. Biz kendi davamızın takipçisi olmak durumunda kalıyoruz. Bugün Sayın Savcı'ya geldik ve bildiklerimizi anlattık. Savcılık makamının bugünkü yaklaşımından son derece memnunuz. Ancak hükümetin bu konudaki kayıtsızlığını anlayamıyoruz. Alman devletine bu konuda bir soru soruldu mu? Bir bilgi istenildi mi bu konuda? İçişleri Bakanlığı, bizim 'Adalet Yürüyüşü'müzü kim dinledi? Niye dinledi? Kaldı ki 'Adalet Yürüyüşü'ne bir IŞİD saldırısı gerçekleşti. Bombalı araç son anda engellendi. Bu bilgiler paylaşıldı. Bunun onunla bir bağlantısı var mı? Ama İçişleri Bakanı bu kadar ilgisiz ve kayıtsızsa akla şu geliyor; demek ki bizi İçişleri Bakanı mı dinledi? İçişleri Bakanlığı mı dinletti? Biz davanın takipçisiyiz. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyoruz. Ölü taklidi yaparak, üç maymunu oynayarak bu işten kurtulamazsın. Ya bu yazılımı Türkiye'de alan şirketi, o şirketin kurduğu siteyi, o siteyi işletenleri bulur çıkarır adalet önüne koyarsın ve bizi kim, niye dinledi, öğreniriz. Yoksa sen ölü taklidi yaparsan sorumluluk boynundadır. Senin de peşini bırakmayız."

CHP'li Özel ayrıca, incelenmek üzere Adayet Yürüyüşü'nde kullanılan bir telefonu da Cumhuriyet savcısına teslim edeceklerini söyledi.

PARTNERSiz bir de kız kardeşini görün!Siz bir de kız kardeşini görün!
CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedefCHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef
MHP'li Özdemir: Ankara ve İzmir için ittifak çalışmalarımız sürüyorMHP'li Özdemir: Ankara ve İzmir için ittifak çalışmalarımız sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef

CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef

Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok

Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.