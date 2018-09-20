CHP'li Özel: Bizi kim dinledi; devlet bunu açığa çıkarmalıdır

"Bizi kim dinledi. Devlet bunu açığa çıkarmalıdır. Buradaki hayal kırıklığı ve buradaki sıkıntı, meseleye İçişleri Bakanlığı'nın, haberleşmeden sorumlu Ulaştırma Bakanlığı'nın ve hükümetin ilgisizliği" diyen Özel, şunları kaydetti:

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, geçen yıl Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bazı milletvekillerinin cep telefonlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılığa bilgi vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet savcısı ile görüştükten sonra adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, bilişim suçlarına bakan savcının daveti üzerine adliyeye geldiklerini ve bildiklerini anlattıklarını söyledi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen yıl düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bazı milletvekillerinin cep telefonlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili, "Bizi kim dinledi? Devlet bunu açığa çıkarmalıdır" dedi.

"Eğer dinlenen bir iktidar mensubu olsa, bakan olsa gerek Almanya düzeyinde gerek Türkiye'de büyük bir operasyon düzenlenir ve bu iş şimdiye kadar ortaya çıkarılırdı. Biz kendi davamızın takipçisi olmak durumunda kalıyoruz. Bugün Sayın Savcı'ya geldik ve bildiklerimizi anlattık. Savcılık makamının bugünkü yaklaşımından son derece memnunuz. Ancak hükümetin bu konudaki kayıtsızlığını anlayamıyoruz. Alman devletine bu konuda bir soru soruldu mu? Bir bilgi istenildi mi bu konuda? İçişleri Bakanlığı, bizim 'Adalet Yürüyüşü'müzü kim dinledi? Niye dinledi? Kaldı ki 'Adalet Yürüyüşü'ne bir IŞİD saldırısı gerçekleşti. Bombalı araç son anda engellendi. Bu bilgiler paylaşıldı. Bunun onunla bir bağlantısı var mı? Ama İçişleri Bakanı bu kadar ilgisiz ve kayıtsızsa akla şu geliyor; demek ki bizi İçişleri Bakanı mı dinledi? İçişleri Bakanlığı mı dinletti? Biz davanın takipçisiyiz. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyoruz. Ölü taklidi yaparak, üç maymunu oynayarak bu işten kurtulamazsın. Ya bu yazılımı Türkiye'de alan şirketi, o şirketin kurduğu siteyi, o siteyi işletenleri bulur çıkarır adalet önüne koyarsın ve bizi kim, niye dinledi, öğreniriz. Yoksa sen ölü taklidi yaparsan sorumluluk boynundadır. Senin de peşini bırakmayız."

CHP'li Özel ayrıca, incelenmek üzere Adayet Yürüyüşü'nde kullanılan bir telefonu da Cumhuriyet savcısına teslim edeceklerini söyledi.

