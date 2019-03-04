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CHP'li Özel: DSP Genel Başkanı, Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün DSP’nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce ‘İttifak yaparsa biz varız’ diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit’in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün DSP’nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce ‘İttifak yaparsa biz varız’ diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit’in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Pazarı’nda partililere seslendi. İktidar partisinin 31 Mart’ı beka seçimi olarak gördüğüne dikkati çeken Özgür Özel, "Ne demek beka? Memleketin varlık, yokluk mücadelesi. Buna Türkiye siyasetinde bugüne kadar kimse tenezzül etmedi. Kendi partilerinde artık umut ortaya koyamayan, birbirlerine ve korkuya sarılmış iki lider, Türkiye’nin beka sorunundan bahsediyor. Türkiye’nin beka sorunu 19 Mayıs 1919’da, 23 Nisan 1920’de, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ettiği gün bitmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın kendilerine terörist dediğine dikkat çeken Özel, "Bize hırsız, yolsuz, arsız diyemiyor, terörist diyor. Burada bizim de kusurumuz var. Meydanı boş buldu konuşuyor. CHP’den terörist çıkmaz" diye konuştu.

Konuşmasında DSP’ye geçenler ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a da yüklenen Özel, "Şimdi birileri çıkmış, saray rejimi oradayken, Tayyip Erdoğan hepimizin anasını ağlatırken, ‘Beni listeye koymadılar. Beni başka bir yerden teşvik ettiler’, adı sol olan ama son dönemde sarayın tedarikçisi, sarayın imdat butonu haline dönüşmüş olan bir siyasi partiden aday oluyorlar. Açık söyleyeyim. Bugünkü DSP’nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce ‘İttifak yaparsa biz varız’ diye Tayyip Erdoğan’a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit’in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.

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