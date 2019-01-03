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CHP'li Özel: Ey Erdoğan, sözünün eriysen zammı düzelt bakalım

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yıllık enflasyonun yüzde 20,3 olarak açıklandığını belirterek, "Enflasyonun yarısı kadar kayıp var.

CHP'li Özel: Ey Erdoğan, sözünün eriysen zammı düzelt bakalım

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yıllık enflasyonun yüzde 20,3 olarak açıklandığını belirterek, "Enflasyonun yarısı kadar kayıp var. Ey Erdoğan, eğer sözünün eriysen, 'AK Parti hükümetleri işçiyi, memuru, emekliyi hiçbir zaman ezdirmedi' diye övünüyorsan, hodri meydan. Memura, memur emeklisine, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyonun yarısı oranında verilen bu zammı düzelt bakalım" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin CHP Grup Başkanvekilleri ve 124 milletvekilinin başvurusunun ardından 'yoklama ve kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine alınması usulünü belirleyen' 2 hükmü iptal etmesini değerlendirdi. Özel,"Çok ağır baskı altındalar. Cumhurbaşkanının baskısı altındalar, en ufak farklı kararlarında kendilerinin de bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi ve hakim teminatının ortadan kalkmasından dolayı bir anda Anayasaya Mahkemesi'ndeyken kendilerini demir parmaklıklar arkasında bulabilirler" diye konuştu.
'ÜLKEYİ DAHA ÇOK KUTUPLAŞTIRMA'
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz sizin terör örgütleriyle nasıl al takke ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ana muhalefetin bu ilişkilerine ihanet desek yeridir' diye konuştuğunu söyleyip, tepki gösterdi. Özel, şöyle dedi:
"Biz sizin terör örgütleriyle nasıl al takke ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ana muhalefetin bu ilişkilerine ihanet desek yeridir; Bu iddianı ispatlayacaksın. İspatlamazsan bir daha bu cümleleri kurmak iftiracılığın dik âlâsıdır. Ülkenin ana muhalefet partisi olarak sana net olarak söylüyoruz; bunları söylemeye haddin de hakkın da yok. Bu işten seni men ederiz. Aklını başına topla. Bu laflarla ülkeyi daha çok kutuplaştırma. Bu ülkenin kurucu iradesine, yaşı Cumhuriyet'ten fazla olan bu partiye bu iftiraları atamazsın. AK Parti, hukuka uymadıkça, Anayasa'yı ihlal ettikçe, Meclis'i susturmaya çalıştıkça, AK Parti'nin meşruiyetini sorgulamaya, onları rahat rahat uyumamaya zorlayacağız. Erdoğan'ın uykusunu kaçırıyorsak, muhalefet partisinin görevidir. Rahat uyuma kardeşim. Meşruiyetin de sorgulanacak. 31 Mart'ta seçmenden ağır darbe alacaksın."
İktidara ekonomiyle ilgili de eleştiriler yönelten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yıllık enflasyonun yüzde 20,3 olarak açıklandığını belirterek, memura ve memur emeklisine yüzde 10,69, işçi ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,19 zam yapılacağını söyledi. Özel, "Enflasyonun yarısı kadar kayıp var. Ey Erdoğan, eğer sözünün eriysen, 'AK Parti hükümetleri işçiyi, memuru, emekliyi hiçbir zaman ezdirmedi' diye övünüyorsan, hodri meydan. Memura, memur emeklisine, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyonun yarısı oranında verilen bu zammı düzelt bakalım. Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 44,3 zam. Köprüden geçiş garantisi alanlara müjdeler olsun. Köprüde yüzde 44 zam verip emekliye yüzde 10 zam veren adamdan, emeklinin ahını almış adam olur" diye konuştu.

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