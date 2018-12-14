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CHP'li Özel, gazetecilerin sorunlarını TBMM'ye taşıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 19:09 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan basın mensupları ile eski başbakanlıktan meclise gelen personelin sorunlarını dile getirdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan basın mensupları ile eski başbakanlıktan meclise gelen personelin sorunlarını dile getirdi.
TBMM'de 2019 Mali Yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, Genel Kurul’da basın mensupları ve personelin sorunlarıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Bizi takip eden gazeteci arkadaşlara, onarımlardan dolayı geçici bir süre için sadece milletvekilleri yemekhaneye girebilir diğer binaya gidin denmişti. O da doğru değil. Tadilat bitti, lokantalar açıldı. Geçici denmişti. Kalıcı oldu. Bizi takip eden basın mensuplarının bu binada da çalışsalar personelin bu binada yemek yenmesine izin verilmiyor. Bu bir ihmal herhalde. Geçici bir şey kalıcı olmuş. Hepimiz hangi parti de olursak olalım. Ne istiyoruz. Basında iyi bir yer istiyoruz. Ama basına da iyi bir yer vermek lazım. Bu karda kış ta onlara da iyi bir yer vermek lazım. Son olarak ikinci bir sorun; başbakanlıktan gelen personel, Binali Bey’le birlikte gelen personel. Ne kadar doğru onu tartışmıyoruz. Aynı işi yapan çay ocağında çalışan, meclisin eski personeli 3 bin 200 alıyor. Diğer personel 2 bin 200 alıyor. Başbakanlıkta servis var, yemek var kahvaltı var. Burada böyle olunca asgari ücretin altına düştüklerini söylüyorlar. 90 garson, 30 aşçı, 76 tane şoförün doğrudan sorunu var" diye konuştu.

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