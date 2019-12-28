CHP'li Özel: "İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu açıktır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidar yürüyüşünde partisinin ve Türkiye'nin yolunun ve önünün açık olduğunu belirterek, "Bütün güvencemiz sizlersiniz. Biz yorulmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, gücümüzü sizden alıyoruz." dedi.

Özel, Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Akçaabat İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti.

Umudun CHP'lilerde olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye'nin umudu, birilerinin çılgın projelerinde, birilerinin paralarında, birilerinin birbirlerini ayakta tutmak için kurdukları korku ittifaklarında değil. Türkiye'nin umudu, parti baraj altında da olsa partinin çelengini sırtlayıp Atatürk meydanında, o yağmurun altında dimdik durabilen CHP'lilerdedir." diye konuştu.

Özel, CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu anımsatarak, "Bu partinin gücü olmasa kimse bu kadar orantısız bir gücün karşısında öyle duramaz, konuşamaz. O yüzden partimizin, birlikteliğimizin, varlığımızın kıymetini bilmek, bazen üzülsek de yorulsak da moralimiz bozulsa da başımız öne eğilse de asla enseyi karartmamak, geleceğe yönelik umutları hiç kaybetmemek zorundayız." ifadesini kullandı.