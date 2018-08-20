CHP'li Özel: İsminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurdu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma törenine katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, döviz kurlarındaki dalgalanmayla ilgili değerlendirmede bulundu. Partisinin hiç döviz hesabının olmadığını belirten Özel, "Gücünü milliyetçi söylemlerden alan, isminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurdu. Hiç dolarımız olmadı ki bugün bozduralım. 4 liradan dolar yapıp, 7 liraya bozduran, milliyetçilik üzerinden söylem geliştiren partilere, bunların cebine milyonlarca dolar koydukları yandaş şirketlere, vatandaşın vicdanına seslenerek, bu yandaşları ve bu şov milliyetçilerini şikayet ediyoruz" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı arifesinde partilerle CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nda bayramlaştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer programa katıldı. ABD'nin Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirdiğini belirten CHP'li Özel, "Biz, güçsüz durumda olduğumuz için bize saldırıyorlar. Onlar söyledi diye, bir tweet'leriyle ekonomimiz altüst oluyorsa, bir günde Amerikan Başkanı, Türkiye için nefret söylemini tercih ettiğinde paranız yüzde 20 değer kaybediyorsa o zaman sorunu başka bir yerde aramanız lazım. Amerikan Başkanı dünyanın hiçbir güçlü ülkesinde bırakın bir sözüyle değil liralar, kuruş dahi kaybettiremez. Hatta o ilişkileri bozduğu için kendi parasının değer kaybetmesi beklenir" diye konuştu.

'İSMİNDE MİLLİYETÇİLİK OLAN PARTİ, 7 LİRADAN DOLAR BOZDURDU'

Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ilgili değerlendirmede bulunarak sözlerini sürdüren Özgür Özel, şunları söyledi:

"CHP'nin hiç döviz hesabı olmadı. Beyefendilerin deyimiyle, yerli ve milli para birimine sahip olduk. Oysa geçtiğimiz günlerde bir parti portföyündeki nerdeyse bütün varlığını dolara yatırmış. Gücünü milliyetçi söylemlerden alan, isminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurdu. 'Dolar bozdurun' çağrıları 2 yıl önce başladı. Sonuncusu 5 ay önceydi. Dört kez Türkiye'de dolar bozdurmayla ilgili, Cumhurbaşkanı'nın ağzından seferberlik çağrıları oldu. Sonuncusunda da şu ifadeler kullanıldı; 'Dövizini bozdurmayan vatana ihanet halindedir' deniliyordu. O günlerde dolar 4.3 liraydı. Bir parti dolarını elinde tutuyordu. Dolar 7 lira olunca bu parti, dolar bozdurdu. O partinin yerli ve milli milletvekilleri ceplerinden çıkardıkları eski iPhone'ları kırdı. Ama ceplerinden daha yeni model iPhone çaldı ve dönüp onları açtılar."

BAZI ŞİRKETLERİ HEDEF GÖSTERDİ

"Türkiye'deki dolar rezervlerinin devlet dışındaki ana kaynakları, Ak Parti'nin çok övündüğü o mega projeleri yapan 5 büyük yandaş şirketinin elinde" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Eğer dolar bozdurulacaksa önce bu mega projelerden, Osmangazi Köprüsü'nden geçsen veya geçmesen dolar bazına hepimiz adına ödenen günlük teminatlardan vazgeçsinler. Bu 5 yandaş firma var ya kimi damadın, kimi dünürün, kimi eniştenin, kimi akrabalık bağı olmasa da evlat gibi sevilen ama günü gelince vatandaşın 'Bilmem neresine bilmem ne yapacağız' diye aralarında dalga geçenlerin. Bunlara devlet dolarla ödeme yapıyor. Bunlar dolarla ödemeleri, Türk parasına çevirsinler. Ondan sonra bu bayram gününde gelip milli söylem söylesinler. Öyle milliyetçilik sözle olmaz. Hiç dolarımız olmadı ki bugün bozduralım. 4 liradan dolar yapıp, 7 liraya bozduran milliyetçilik üzerinden söylem geliştiren partilere, bunların cebine milyonlarca dolar koydukları yandaş şirketlere vatandaşın vicdanına seslenerek bu yandaşları ve bu şov milliyetçilerini şikayet ediyoruz."

Konuşmaların ardından Özgür Özel ve CHP'li yöneticiler, partililerle bayramlaştı.