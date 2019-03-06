HABER

CHP'li Özel: Kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Zorlu bir seçim döneminin içindeyiz.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. Muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar" dedi.

Partisinin belediye başkan adayı Tuna Soykan'ın seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Kırklareli'ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim bürosu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, "Geçmişte Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'nde, ANAP'ta, Doğru Yol Partisi'nde, MHP'de, AKP'de siyaset yapmış, ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp de baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri başköşedir, başımızın üzeridir. Bizim çimentomuz ne? Ne çıkar ilişkileri, ne beklentiler. Ne makam, ne mevki bizi bu arada tutan şey şudur. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. İktidar partisi, 'Anayasayı değiştirelim güçlü Türkiye olacak, 24 Haziran'da oyu verin faizi düşüreyim, doları, euro'yu düşüreyim, enflasyonu düşüreyim' diye diye oy topladı. Ama gelinen noktada muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar. Karşı taraf birleşmiş karşıda bir ittifak var. Bizim de burada İyi Parti ile bir birlikteliğimiz var. CHP'nin güçlü olduğu, CHP'nin kalesi olduğu bir yerde acaba CHP'liler acaba Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bükülür mü? Sallanır mı? Aradan birileri çıkar mı diye bakıyorlar. Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, günü gelince yeniden takacağım diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar, onu Kırklareli görüyor mu? 31 Mart için umudun siyasetini yapıyorlar."

'BİZDEN TERÖRİST ÇIKMAZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, CHP'nin teröristlerle işbirliği yaptığını söylediğini belirterek, partilerinin teröristlerle işinin olmayacağını söyledi. Özel, "Ey Recep Tayyip Erdoğan, öyle diyor ya. Ey Recep Tayyip Erdoğan, çok sevdiğin, yere göğe koyamadığın ana ana bitiremediğin işgal kuvvetleri gelince seninkiler kırmızı halı serdi ya. O Kartal istimbotunun üstüne çıkan oradan şöyle bir bakıp yanındaki yaverine, 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen mavi gözlü devin Mustafa Kemal Atatürk'ün, gazinin partisinden terörist çıkmaz kardeşim. Bizden terörist çıkmaz" dedi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bakan Gül: Yargı reformu belgemizi kamuoyu ile paylaşacağızBakan Gül: Yargı reformu belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız
Erdoğan: CHP, gaflet ile ihanet arasında gidip geliyorErdoğan: CHP, gaflet ile ihanet arasında gidip geliyor

En Çok Okunan Haberler

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.