CHP'li Özel: Kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar -2

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. Muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar" dedi.

Partisinin belediye başkan adayı Tuna Soykan'ın seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla Kırklareli'ye gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, seçim bürosu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, "Geçmişte Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'nde, ANAP'ta, Doğru Yol Partisi'nde, MHP'de, AKP'de siyaset yapmış, ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp de baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri başköşedir, başımızın üzeridir. Bizim çimentomuz ne? Ne çıkar ilişkileri, ne beklentiler. Ne makam, ne mevki bizi bu arada tutan şey şudur. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia eden Özel, şöyle konuştu: