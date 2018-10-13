CHP'li Özel: Kuvvetler ayrılığı yoksa birileri kimselerden isteyemeyeceği şeyleri ister

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Barosu Genel Kurulu'nda, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasını değerlendirdi, kuvvetler ayrılığı vurgusu yaptı. Özel, "Sizde kuvvetler ayrılığı yoksa, birileri sizden, kimselerden isteyemeyeceği şeyleri ister" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa Barosu Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Özel, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirme yaparak, şunları söyledi:

"Somut olarak hatırlamak gerekirse, yüksek yargı başkanlarının cübbelerinde olmayan düğmelerini iliklemeye çalışarak yürütmenin başını karşılamaları, onun çay toplama partilerine iştirak etmeleri ve bunun ödülünü de kendi kızlarının o kadar hakim, savcı adayı varken iki günlüğüne Elazığ'dan saraya atanmasıyla almaları en somut örneklerindedir. Sizde kuvvetler ayrılığı yoksa, birileri sizden, kimselerden isteyemeyeceği şeyleri ister. Çıkar Trump der ki, 'Benim rahibi ver.' Sen ise 'Sende de bizim bir papaz var. Ver papazı, al papazı' dersen, kuvvetler ayrılığının olmadığını, mahkemelerin bağımlı olduğunu söylemiş olursun. Son 15 günde istediğin kadar, 'Bizde mahkemeler bağımsızdır' de. Bu iç politikaya yönelik bir algı operasyonundan öteye gitmez. Sana da kimse inanmaz. Tüm dünya da Türkiye de biliyor ki, Türkiye'de kimin içeri gireceğine Recep Tayyip Erdoğan, kimin dışarı çıkacağına dünya liderleri karar veriyor. Deniz Yücel'i Angela Merkel'in, Büyükada tutuklularını Schröder'in dışarı çıkardığı gibi, Brunson'ı da Trump dışarı çıkardı. Bunu görmek lazım. 'Hukukun Üstünlüğü Endeksi' diye bir endeks var. Türkiye, o endekste 113 ülke arasında 101'inci sırada. Ben bizden sonraki ülkeleri değil, bizden önceki 50 ülkenin haritalardaki yerini bilmiyorum. Bu ülkeler bile bizden daha iyi noktada."

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