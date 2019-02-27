CHP'li Özel: Memnun olmadığın başkan varsa göstereceğin kırmızı karttır

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yerel seçimlerin, seçmenin cebinde iki kart tuttuğu dönem olduğunu ifade ederek, "Bu kartlardan bir tanesi, memnun olmadığın belediye başkanı varsa ona göstereceğin kırmızı karttır. Belediyeden memnun değilsen ver kırmızı kartı. Ama bir kart daha var o da sarı kart. Uyarı kartı. Kime? İktidara" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. Özel'in yanı sıra toplantıya CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, il başkanları, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada hükümetin tanzim satış uygulamasını eleştirerek, şunları söyledi:

"Vatandaş 81 ilde parasını vererek patates, domates, sivri biber, patlıcan alamayacak duruma geldi. İstanbul'da belli yerlere koyduğunuz, insanları insanlık onuruna aykırı bir şekilde sıraya soktuğunuz demir parmaklıklarla, ucuz iki kilo patates için, bir kilo sivri biber için çektirdiğiniz cefa, bu ülkede bir sorunun çözümü değil, ülkenin kötü yöne gittiği, tarım politikasının çöktüğü, ekonominin çöktüğüyle ilgili bir gerçeğin adeta tescillenmesinden başka bir şey değildir. Kameraları tanzim satışa götürüp, burada patlıcan ucuza satılıyor deyince Kütahya'da patates ucuzlamıyor. Var mı Kütahya'da tanzim satış, ucuza alabiliyor musunuz? Ama 'İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye yaz geliyor' diyorlar. Ama gelmiyor. O tanzim satış mağazaları üç şehirde var. Bugün yeniden tanzim satışa ihtiyaç olduysa, CHP'nin tanzim satış uygulamasını özelleştiren AKP zihniyeti yüzünden vardır. Bugün Türkiye'deki tanzim satışlar çadırda duruyor ya da tekerlekli minibüslere bindirmişler. 'Tanzim satış için ne kadar bir dönem için alım planladınız?' diye sorduk. Bundan 15- 20 gün önce cevap geldi, iki aylığına diye. Hesaplayın; 31 Mart akşamı seçim çadırı bitti mi tanzim satış çadırı da indi. 31 Mart akşamı Tayyip Erdoğan'ın seçim otobüsü meydandan gitti mi tanzim satış arabası da gidecek. Ondan sonra dört yıl süre ile yine aynı sıkıntılarla vatandaşımız karşı karşıya."

'SEÇMENİN CEBİNDE İKİ KART VAR'

CHP olarak 31 Mart tarihindeki seçimleri 'iktidara uyarı, yerel iktidarın değişimi' olarak gördüklerini anlatan Özel, yerel seçimlerin, seçmenin cebinde iki kart tuttuğu dönem olduğunu ifade etti. Özel, "Bu kartlardan bir tanesi, memnun olmadığın belediye başkanı varsa ona göstereceğin kırmızı karttır. Kütahyalılar bu belediyeden memnun değilse ver kırmızı kartı, getir Eyüp Başkanımızı Kütahya'yı güzel yönetsin. Ama bir kart daha var o da sarı kart. Uyarı kartı. Kime? İktidara. Kütahyalı AKP'liler, MHP'liler, eğer bu iktidara, bu Cumhur İttifakı'na, bize ağza alınmayacak her türlü sözü söyleyerek seçim kazanmaya çalışan bunlara bir kez daha oy verecek olurlarsa siyaset bunu şöyle okur; 'EYT'liler kızdı, bağırdı, çağırdı ama yine bizden memnun, oyunu verdi.' Bugün gelinen noktada CHP 31 Mart'ı genel iktidarın uyarılacağı, yerel iktidarın değişeceği seçimler olarak görüyor. Eyüp Başkan, iktisatçı, iyi ekonomi bilgisi var, Kütahya'da markalaşmış önemli şirketlerde görev yapmış bir kişi. Bu seçimi Eyüp Başkanı kazandıracak bir kişi var, o da sensin" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarının ardından CHP'nin Kütahya belediye başkan adayları tanıtıldı.