CHP'li Özel, Nihal Olçok'u ziyaret etmeyi planlıyor

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçuk'u ziyaret ederek, "bir daha annelerin ağlamaması" için görüş alışverişinde bulunmak istediğini söyledi.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdullah Tayyip Olçok'un da kendilerinin şehidi olduğunu, gözyaşı döktüklerini, diğer yandan Berkin Elvan için de gözyaşı döktüklerini söyledi.

"Bir ülke 14,15,16 yaşında evlatlarını bir şekilde kaybediyorsa o hepimizin şehididir." diyen Özel, Berkin Elvan ile Abdullah Tayyip Olçok'a birlikte ağlayabilmek gerektiğini ifade etti.

Nihal Olçok'un son dönemde bu konudaki açıklamalarını, bazı sözlerini çok dikkatle takip ettiğini belirten Özel, Olçok'un, kendisinin bazı açıklamalarından memnuniyet duyduğuna yönelik arkadaşlarından haberler geldiğini kaydetti.

Özel, Olçok'u 15 Temmuz'da ziyaret etmek istediğini ancak o gün Meclis'te özel oturum olacağını anımsatarak, "Ama önümüzdeki günlerde kendilerini ziyaret etmek, samimi olarak pek çok şeyi konuşmak, birçok duygusuna ortak olduğumuzu ifade etmek ve bundan sonra 'başka analar bu duyguları yaşamasın' diye onun önerilerini, tavsiyelerini, düşüncelerini de almayı düşünüyorum." dedi.