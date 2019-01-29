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CHP’li Özel: "Olası bir İdlib operasyonunda cihatçıların Türkiye’ye gelme tehlikesine karşı önlem alınmalıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Olası bir İdlib operasyonunda cihatçıların Türkiye’ye gelme tehlikesine karşı mutlaka önlem alınmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Olası bir İdlib operasyonunda cihatçıların Türkiye’ye gelme tehlikesine karşı mutlaka önlem alınmalıdır. Bu cihatçıların sızmasına önlem alınmalıdır. İdlib’teki gözetleme noktasındaki askerlerimizin güvenliği ve hayatlarına karşı olabilecek saldırılara karşı ciddi tedbir alınmalıdır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin parti devletine dönüştürülmeye çalışıldığını iddia ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu’da yaptığı konuşmayı örnek gösterdi. Özel, "Herkesin paralarıyla maaşları ödenen devlet memurlarını bir partinin çıkarlarının hizmetine sokmak demokrasiden nasibini almamak, demokrasinin, Cumhuriyet’in ne demek olduğunu görmemektir. ’Biz devletin memurlarını alıyoruz, partimiz için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa etmemesine değinen Özel, "Bu saatten sonra Binali Yıldırım’ın yerinde olsam iki istifa yaparım. Biri Meclis Başkanlığından yaparım. İkincisi İstanbul Belediye Başkan adaylığından. İstanbullu asla ve asla anayasa tanımayan birisinin kanunlara, yönetmeliklere uygun davranacağına, İstanbul’u adil yöneteceğine, İstanbul’da seçildikten sonra herkesi kucaklayacağına inanmıyor. Sana ne İstanbul’u ne de Meclis Başkanlığını teslim ederler. 1970, Ferruh Bozbeyli Meclise istifa dilekçesi veriyor. ’Adalet Partisi’nde başkanlık yarışına gireceğim için Anayasa’da Meclis Başkanı’nın partisini Meclis içi ve dışı faaliyetlerine katılacağını yasakladığından dolayı bu tarafsızlık gerektiren makamı bırakıyorum’ diyor" şeklinde konuştu.
Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin de Özel, "Olası bir İdlib operasyonunda cihatçıların Türkiye’ye gelme tehlikesine karşı mutlaka önlem alınmalıdır. Bu cihatçıların sızmasına önlem alınmalıdır. İdlib’teki gözetleme noktasındaki askerlerimizin güvenliği ve hayatlarına karşı olabilecek saldırılara karşı ciddi tedbir alınmalıdır. İdlib’ten Türkiye’ye yönelebilecek göç dalgasını yönetebilmek için Suriye yönetimi başta olmak üzere tüm muhataplarla iletişim halinde olunmalıdır" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün sözlerine ilişkin olarak ise Özel, Külünk’ün sözlerinin kendi teşkilatları içinden geldiğini ve doğru olduğunu ifade etti.

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