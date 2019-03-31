HABER

CHP’li Özel oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda kullandı.CHP’li Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna geldi.

CHP’li Özel oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda kullandı.
CHP’li Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna geldi. Burada vatandaşlar ve görevlilerle selamlaşan Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, “Yoğun bir seçim döneminden sonra bugün oy verme gününe kavuşmak demokrasi açısından çok önemli. 40 ilde 250’ye yakın ilçede kampanya yürüttüm. Kendi memleketimizde de koşar adım, sonra derece sıkışık bir programla kendi adaylarımıza destek vermeye çalıştık. Bu seçim ilk kez deneyimlenen bir durum, yerelde ittifak durumu. Bu sandıklardan en iyi sonuçların çıkmasını temenni ediyorum. Manisa huzur içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimlere devam ediyor. Şu ana kadar üzücü veren tek haberi Malatya’nın Pütürge ilçesinden aldık. Saadet Partisi’nin bir sandık görevlisinin ve müşahidinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Bugüne kadar hep siyasiler olarak biz konuştuk dün akşam 6’dan itibaren biz sustuk halk konuşuyor. Halkın tercihlerinin en adil şekilde sandığa yansıması lazım. Çıkacak sonuç hepimiz için demokrasi gereği başımızın tacı olacaktır” dedi.

CHP’li Özel oyunu kullandı

CHP’li Özel oyunu kullandı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Oy kullanmaya sedye ile geldiOy kullanmaya sedye ile geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oyunu kullandıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oyunu kullandı

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.