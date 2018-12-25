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CHP'li Özel: Savcısıyla, hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik sözleri nedeniyle grup toplantısında "Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik sözleri nedeniyle grup toplantısında "Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Özel, "Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla, hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Şunu bilsin ki; durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım da geri atmayacağız" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özgür Özel, Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirilerini grup toplantısında gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bunlar kalkıp da şu anda kabinemizin Milli Savunma Bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de" sözlerine cevap verdi. Özel, şöyle konuştu:
"Senden korkmuyoruz. Senin tavrından dolayı da bir adım geri durmuyoruz. Yargı elinde, savcı elinde, hakim elinde. Beni tazminatla, beni dava açmakla tehdit ediyor. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz. Biz korkarsak senin karşında Türkiye diz çöker. Biz de ayaktayız, Türkiye de ayakta, sana meydan okuyoruz."

Erdoğan'ın CHP'nin yaptığı muhalefetten rahatsız olduğunu söyleyen Özel, "Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla, hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Şunu bilsin ki; durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım da geri atmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan, bunu böyle bil. Bir adım geri atmayacağız. Senden korkmuyoruz. Senin tavrından dolayı da bir adım da geri durmuyoruz" dedi.

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında açılan soruşturmaya vurgu yapan Özgür Özel, şöyle konuştu:
"Sanatçıların açıklamalarından hoşlanmayan tek adam talimat verdi, savcı harekete geçti, tek adamın açıklamasından bir saat sonra sanatçılar hakkında işlem başlatıldı, apar topar sanatçılar sorgulandı. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle sanatçılara had bildirilmeye çalışıldı. Susturamadıklarına, sindiremediklerine karşı majestelerinin yargısını harekete geçirmeye çalışıyorlar. 'Hodri meydan' diyoruz. 'Halep oradaysa arşın burada' diyoruz. Söylediklerimizin hangisinde hakaret var? Tazminat dediğin hakarete olur. Kime hakaret etmişiz. Suç varsa ceza olur. Söylediklerimizin hangisi suç? Bir suç varsa, bizim söyleyip de Hulusi Akar’ın içinden çıkamadıkları, söyledikleri suçtur."

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

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