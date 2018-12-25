CHP'li Özel: Savcısıyla, hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik sözleri nedeniyle grup toplantısında "Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Özel, "Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla, hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Şunu bilsin ki; durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım da geri atmayacağız" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özgür Özel, Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirilerini grup toplantısında gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bunlar kalkıp da şu anda kabinemizin Milli Savunma Bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de" sözlerine cevap verdi. Özel, şöyle konuştu:

"Senden korkmuyoruz. Senin tavrından dolayı da bir adım geri durmuyoruz. Yargı elinde, savcı elinde, hakim elinde. Beni tazminatla, beni dava açmakla tehdit ediyor. Gücün yetiyorsa Özgür Özel'e açtır davayı, gücün yetiyorsa Özgür Özel'e ver hapis cezasını. Senden korkmuyoruz. Biz korkarsak senin karşında Türkiye diz çöker. Biz de ayaktayız, Türkiye de ayakta, sana meydan okuyoruz."