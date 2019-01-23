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CHP'li Özel Seçimlere iki büyük krizle giriyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 31 Mart'a giderken 2 büyük krizle gidiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 31 Mart'a giderken 2 büyük krizle gidiyoruz. Bunların bir tanesi ekonomik kriz, diğeri demokratik kriz. Zaten demokrasinin olmadığı yerde ekonomik krizin yolunda gitmesi beklenemez dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile partililerin de katıldığı toplantıda gündeme ilişkin konular konuşuldu. Şanlıurfa'nın hak ettiği yerel yönetime kavuşması için çalışmalar yaptığını aktaran CHP Grup Başkan Vekili Özel, şöyle konuştu
31 Mart'a giderken 2 büyük krizle gidiyoruz. Bunların bir tanesi ekonomik kriz, diğeri demokratik kriz. Zaten demokrasinin olmadığı yerde ekonomik krizin yolunda gitmesi beklenemez. Ülkeyi OHAL'le seçime götürenler ülkenin ekonomisini berbat ettiler. Geldikleri günden bugüne kadarki en yüksek enflasyon, faiz oranları yaşanıyor. Erdoğan, 'Fiyatlar neden düşmüyor' diye isyan ediyor. Sanki ülkeyi yöneten bizmişiz, sanki Kemal Kılıçdaroğlu devletin başındaymış gibi konuşuyor. Bu devleti yöneten kim, bunu görmek lazım. Burası demokrasiyle yönetilmesi gereken, seçilmişlerin yönetmesi gereken bir ülke. Bir anda bir kişinin başa geçip, herkesi atadığı bir hale geldi. Ülkeyi bir kişi yönetiyor.
'HAYALİ SEÇMEN ÇOK, TAKİPTE KALACAĞIZ'
Şanlıurfa'da 'hayali seçmen' sayısının yüksek olduğunu da ileri süren Özgür Özel, şöyle dedi
Geçtiğimiz seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde yüz oy aldığı sandıktaki oyların tamamını ve seçmen sayısından fazla oy aldığı sandıkları inceledik. Bunun sonucunda şimdi de sandıklarda fahiş seçmen artışları olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın oyların tamamını aldığı sandıkların kimisinde yüzde 378, kimisinde yüzde 294'lük artışlar var. Örnek olarak, Ankara'nın Haymana ilçesinde yüzde 300 seçmen artışı var. Bu seçmen artışının en fazla olduğu illerden birisi de bugün bu toplantıyı yaptığımız Şanlıurfa. AK Parti'nin oyların tamamını aldığı sandıklarda ciddi bir artış olmuş. Bununla ilgili itirazlarımızı yaptık. Anbean, dakika dakika takip ediyoruz. YSK'nın seçmenden fazla oy çıkan şüpheli sandıklardaki bu artışları, CHP'nin yaptığı itirazları dikkatle incelemesini, yeni gelen seçmenleri dondurmasını bekliyoruz. Oralarda sandığın denetimsiz, sahipsiz olduğunu düşünen birileri oraya ilave seçmen gönderiyor. Bu anormal sandıklara, anormal seçmen yüklemesi yapanların niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Bunun peşindeyiz, seçmen artışına göz yummayacağız.
CHP'li heyet, toplantının ardından İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal'ın cenazesine katıldı.

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