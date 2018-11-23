HABER

CHP'li Özel: Soğan depolarına baskının ekonomideki yangını söndüreceğine inandıramazlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, soğan depolarına yönelik denetimlerle ilgili "Soğan depolarındaki baskının, ekonomideki ve mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, soğan depolarına yönelik denetimlerle ilgili "Soğan depolarındaki baskının, ekonomideki ve mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar" dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşebileceği iddialarıyla ilgili "El sıkışmaya kalkmayın. Cümle aleme sizi rezil ederiz. 'Türkiye'nin cumhurbaşkanı' sıfatını taşıyan birisinin, bu kadar ciddi bir cinayette önemli rolü olduğu konusunda çok ağır şüpheler olan birisinin elini tutmaya kalkması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılabilecek büyük bir kötülüktür" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçe sunumundaki konuşmasının anımsatılması üzerine Özel, "Çocukken 'Alice Harikalar Diyarında' diye hikaye okuyorduk, burada da damat harikalar diyarında. Damat hayal görüyor, bu ülkede yaşamıyor. Tahmin ediyorum, 'Devletin kasası hiç olmadığı kadar dolu' derken kendi kasasından, cüzdanından bahsediyor olabilir" dedi. 'TAMAMEN ALGI YÖNETİMİ CHP'li Özel, soğan depolarına yönelik denetimlerle ilgili soruya ise "Millet cüzdandaki, sokaktaki, pazardaki yangın nasıl bastırılır; mutfaktaki yangın nasıl söndürülür, diye beklerken birileri, soğan depolarını bastırıyor. Tamamen algı yönetimidir, milletin aklıyla zekasıyla alay etmektir. Soğan depolarındaki baskının, ekonomideki ve mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar" diye cevap verdi.

PARTNERTrendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı! Trendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı!
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş odaklı hizmet seferberliği başlattıkİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş odaklı hizmet seferberliği başlattık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.