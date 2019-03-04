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CHP'li Özel: 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye başkan adaylarının ilgili yerlerden sabıka kaydı alarak başvuru yaptığını belirterek, "Adaylar için 'terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

CHP'li Özel: 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye başkan adaylarının ilgili yerlerden sabıka kaydı alarak başvuru yaptığını belirterek, "Adaylar için 'terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz" dedi.
Seçim çalışmaları için Antalya'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı ile Aydın Özer, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen de katıldı.
Toplantıda konuşan Özgür Özel, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sanki 5 yıldır belediye başkanı değilmiş gibi vaatleri olduğunu söyledi. Türel'in geçen beş yılda verdiği sözleri tutamadığını ileri süren Özel, Antalya'nın beklenen sıçramayı büyükşehir eliyle yapamadığını savundu. Özel, Antalyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kentte yürüttüğü seçim kampanyasında kullandığı ifadeleri eleştirdi.
EREN ERDEM AÇIKLAMASI
Özgür Özel, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in 'silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası almasını kabul etmediklerini söyledi. Erdem'e yönelik 'vatan haini, ajan, terör örgütü mensubu' gibi söylemler olduğunu belirten Özel, Erdem'in bunların yalan olduğunu kanıtladığını kaydetti. Özel, "Erdem'in davasında gizli tanık vardı, o gizli tanık yalan söylediğini itiraf etti. Mahkemede 'Erdem'e iftira attım' demesine rağmen ceza verdiler. Türkiye'de hukukun askıya alındığı süreçte bu mahkeme kararını reddediyoruz. Erdem'in arkasındayız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ezdiğini ileri süren Özel, Soylu'nun Ankara'da pervane gibi döndüğünü söyledi. Belediye başkan adaylarının ilgili yerlerden sabıka kaydı alarak başvuru yaptığını belirten Özel, AK Parti'li adaylar dışındaki adaylar için 'terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmediklerini vurguladı. Özel, "Süleyman Soylu'nun her konuşmasında ezdiği Özhaseki de ondan geri durmayacak ya, projeyi açıklamayı bırakmış, 'Ankara'yı CHP alırsa su faturalarını militanlar dağıtacak' diyor. Bu kadar ucuz ifadeler korkunun ifadeleridir. Ankaralılara en büyük hakaret bu ifadelerdir" dedi.
İktidarın anketlere küstüğünü belirten Özel, "Bakmazsan görmezsin sayın Devlet Bahçeli. Kenara itersen anketlere güvenmeyebilirsin sayın Recep Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta büyük anket var. Millet kendisine çirkin lakaplar takan bu siyaseti cezalandıracaktır" dedi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçim çalışmasında kullandığı cümleleri de eleştiren Özgür Özel, "Bu tükenmişliğin, korkunun göstergesidir" diye konuştu.

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