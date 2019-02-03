CHP'li Özel: Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı bir sürece ihtiyacımız var" dedi.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Eskişehir'deki belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı. Törene CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda partili katıldı. Törende hitap eden CHP'li Özel, 31 Mart seçiminde Ankara ve İstanbul'u almak istediklerini belirterek, "31 Mart yaklaşırken, hepimize düşen bir görev var. Bir küçük kız çocuğu, kulağındaki küpeyi kaybettiğini fark etse ne yapar? Döner, dolaştığı yerlere bakar, 'Burada düştü' diye. Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı, eldeki bütün belediyelerde küçük ve alt belediye sayısının artırıldığı, oy oranının bizim tarafta artırılıp, 'cumhur ittifakı'nda geriletildiği bir sürece ihtiyacımız var. Ancak o durumda kaybettiğimizi bulur, kötü gidişi durdurur, kurtuluşun işaret fişeğini ateşleriz" diye konuştu.