CHPli Özel: Türkiye'ye yeni düzen iyi gelmedi

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok. Olmayan ülkeye yabancı yatırımcı gelmiyor. Türkiye'ye yeni düzen iyi gelmedi" dedi.

CHP'li Özgür Özel, bir yılın geride bırakıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, yeni sistemle birlikte bakanlar kurulunun, milletvekillerinin kanun teklifi sunamadığını belirtti. Özel, daha önce yeni sistemin ikili bir yapı oluşturacağını söylediklerini belirterek, "Onlar daha çok partinin olacağını, küçük partilerin bu sistemin avantajlarından yararlanacaklarını söylüyorlardı. Ama şu an içinde bulunduğumuz siyaset ikili bir yapıya zorlandı. Daha yapılacak ilk seçimde ittifak kanunu çıkarmak zorunda kaldılar. Yerel seçimlerde kanunda olmasa da ittifaklar yarıştı" dedi.

'BİR GERÇEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Özel, yeni sistemle birlikte bütün yetkinin bir kişide toplanmasının yaratacağı sakıncayı defalarca dile getirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Seçimde 'Siz yetkiyi bana verin nasıl enflasyonu düşüreceğiz, nasıl dolar düşecek, işsizlik düşecek görün' diyenler, yetkileri aldıktan sonra gördüler ki verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. Hesap vermedikleri için verdikleri sözleri de tutmadılar. Bir sene önce en acil yapılacak işler neydi? Herhalde memura 3600 ek göstergenin verileceği yapılacak ilk sözler arasında olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Peki, hayvan hakları kanunu? Çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet konusunda verilen şeyler? Bu kadar hayati ve toplumda tam bir mutabakat olan konularda bile verilen sözlerin tutulamadığı bir süreç yaşanıyor. Ve bir gerçekle karşı karşıyayız."

Özel, "Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yok. Olmayan ülkeye yabancı yatırımcı gelmiyor. Türkiye'ye yeni düzen iyi gelmedi" diye konuştu.

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