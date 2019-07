CHP'li Özel: Valiler, AK Parti'nin il başkanlarını kıskandırıyor

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin il başkanları toplantısındaki CHP'yi, "Valiler sizin il başkanlarınız değil miydi?' diyerek eleştirmesine, "Bundan 100 yıl önceydi. Yeni bir ülke kuruluyordu ve başka bir parti yoktu. Oysa bugün birçok siyasi parti olduğu halde AK Parti'nin il başkanlarını, valiler kıskandırıyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır öyle bir konuşma yaptı ki, Yozgat AK Parti İl Başkanı o konuşmayı yapamaz. Bugün Türkiye'de pek çok valiyi pek çok il başkanından daha çok siyasetin içerisine sokan bir anlayışın CHP'ye söyleyecek sözü yoktur" dedi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen il başkanları toplantısından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin alacağı maaşla ilgili yaptığı açıklama ve 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada parti propagandası yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Yozgat Valisi Kadir Çakır'a kadar gündeme ilişkin pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir tatilde olduğunu belirten Milletvekili Özel, şunları söyledi: "Tatildeyken düşündüğü, nerede hata yaptığını ve nasıl telafi edeceğini değerlendirdiği söyleniyordu. Tatilden döndü ve il başkanlarının karşısına çıktı. Biz de gördük ki eski hamam eski tas. Aynı saldırgan dil, aynı hedef gösteren dil, aynı polemikçi dil. 'Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı' diyor halk. Bütün beklentiler o yönde. Ama bir partinin genel başkanı olarak il başkanlarını karşısına almış. Ana muhalefet partisinin genel başkanına ve ana muhalefet partisine ağza alınmayacak her şeyi söylüyor. Kendisi hani 31 Mart'tan ders alacaktı? Hani 23 Haziran'dan ders alacaktı? 31 Mart ve 23 Haziran Atatürk'e, İnönü'ye partinin ve ülkenin kurucu değerlerine saldıranlara, 'Sen artık dur, bu dili kullanma demedi mi?' Ama, dönüp dönüp Atatürk'e laf söyleyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Diyor ki 'Valiler sizin il başkanlarınız değil miydi?' Bundan 100 yıl önceydi. Yeni bir ülke kuruluyordu ve başka bir parti yoktu. Oysa bugün birçok siyasi parti olduğu halde valiler, AK Parti'nin il başkanlarını kıskandırıyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır, öyle bir konuşma yaptı ki, Yozgat AK Parti İl Başkanı o konuşmayı yapamaz. Bugün Türkiye'de pek çok valiyi pek çok il başkanından daha çok siyasetin içerisine sokan bir anlayışın CHP'ye söyleyecek sözü yoktur. Unutma Atatürk yetkiyi tek adamdan aldı, parlementoya verdi. Sen geldiğinde yetki parlementodaydı. Yetkileri topladın, tek adam oldun. 100 yıl sonra Türkiye'yi 250 yıl geriye götüren bir anlayışın altına imza attın." 'PARTİNİN ESKİ AĞIR TOPLARINI KOLTUĞA OTURTAN ANLAYIŞ' Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'in, YİK üyelerinin alacağı maaşla ilgili yaptığı açıklamaya değinen Milletvekili Özel, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) 'Çift dikiş' yakıştırmasının hoş olmadığını söyledi. Özel, sözlerini şöyle zürdürdü: "Başka bir yere gitmesinler, Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan ile birlikte hareket etmesinler diye partinin eski ağır toplarını koltuğa oturtan anlayış 15 bin lira maaş veriyor. Ne yapacak o YİK? Hem o maaşı hem de Meclis'teki maaşını alacak. Bülent Arınç, 'KHK'lılar mağdur, yarısını ona vereceğim' diyor. Mehmet Ali Şahin toplumsal tepkiden korktuğu için başka bir şey söylüyor. EYT'lilere laf söyleyip de kendiniz çift dikiş maaş alıyor musunuz? Bir gerçek var. Bugün bütün özel ve kamu kurumlarında, yetmedi Yüksek İstişare Kurulları'nda AK Parti'nin muhaliflerine koltuk, masa ve altına makam arabası veriliyor bu bir gerçektir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Millette üç kuruşu fazla görenler, emekliliği erken görenler, kendileri ballı emekli maaşlarını alırken bir yandan da ikinci maaşlarına koşuyorlar." 'HER AĞZINI AÇIŞINDA REZİL ETMEKTEDİR' Milletvekili Özel, son olarak ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediye bünyesinde 8 ayrı şirketten maaş alması iddialarına dikkat çekip, şunları söyledi: "Kendileri belediyenin 8 şirketinden maaş alıyor. Şirketin bir tanesinden maaş alandan CHP'nin tavrı ortada. Sadece Alinur Aktaş değil, Yüksek İstişare Kurulları, eski bakanları, eski milletvekilleri çifter çifter maaş alıyorlar. Özellikle Bursa gibi bir şehrin belediye başkanı her attığı adımda, her ağzını açışında kendisini de, partisini de, maalesef yeşil Bursa'yı da rezil etmektedir."