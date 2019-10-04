CHP'li Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Tükenmekte olan bir siyasi hareketin, yok olmakta olan ve tüm anketlerin paniğe sevk ettiği bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek, birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz." dedi.

Özel, partisinin kampa girdiği Abant'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi tartışmaların olduğunu belirterek, durumunu yakından takip ettiklerini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hiçbir CHP'linin, Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemeyeceğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"MHP içinde Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceğine yönelik birtakım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin, belki Türkiye görünümü altında parti içine 'Sayın Bahçeli, görevinin başındadır, sağlığı yerindedir, gündeme hakimdir hatta gündem değiştirmeye haizdir, mahirdir.' mesajını verip, parti içine etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir.