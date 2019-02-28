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CHP'li Özel'den Bahçeli'ye 'Goebbels' benzetmesi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, attığı tweet nedeniyle eleştirdiği MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Yakışan bir söylem değildir.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, attığı tweet nedeniyle eleştirdiği MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Yakışan bir söylem değildir. Türk halkı, bizim çocuklarımız bu söylemi hak etmemektedir" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İlçe Başkanlığı binasının açılış töreni için Isparta'ya geldi. Özgür Özel, açılış töreninin ardından İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Merkez İlçe Başkanı Kamil Cem Erdal ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim kampanyalarında halkı kutuplaştırmaya çalıştıklarını öne süren Özgür Özel, "Sayın Bahçeli 2 gün önce attığı tweet'lerde 'Domatesi, biberi, patlıcanı, patatesi yemesek de olur, az alsak da olur, hiç almasak da olur ama 31 Mart'ta bekamızı kaybedersek olmaz' demişti. Bu, hiç hak etmediği bir savaşa sürüklenen Almanya'nın, Hitler'in savaş politikası gereği aç kalan Almanların isyan ettiği süreçte Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in 'Alman çocukların tereyağına ihtiyacı yok ama Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Çocuğu için tereyağı istemek vatan hainliğidir' söylemiyle 'Çocuklarımız ve bizler domates, biber, patlıcan tüketmesek de olur ama 31 Mart beka seçimidir' demek ya da Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Sivri biberin fiyatını bırak bir mermi kaç para?' diye sormak aynı söylemdir. Yakışan bir söylem değildir. Türk halkı, bizim çocuklarımız bu söylemi hak etmemektedir" diye konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da attığı tweet üzerinden eleştirdi. Erdoğan'ın attığı tweet'te 'Bir yanda Cumhur İttifakı diğer bölümde zillet ittifakı' sözlerine yer verildiğini belirten Özel, "Bir Cumhurbaşkanı resmi hesabından 'Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıya' demekte. Bir tarafı bayrak kırmızısı yapmış. Türk bayrağı sanki 82 milyonun değil gibi, bir tarafı simsiyah yapmış sanki Millet İttifakı onun gördüğü gibi berbat bir şeymiş gibi ve altına bir sürü iftiraları ve bir sürü gerçek dışı durumları teker teker koymuştur" dedi. Özgür Özel, son olarak fazla oy pusulası bastırılmasına olanak sağlayan kararı değerlendirerek, partisinin aday çıkardığı seçim bölgelerinde sandık görevlilerinin belirlendiğini ve oy verme işleminden oy sayımına kadar tüm aşamaları sıkı bir şekilde takip edeceklerini, herhangi bir hile yapılmasına göz yummayacaklarını aktardı. Basın açıklamasının ardından parti binasında seçim çalışmalarıyla ilgili partililerle toplantı düzenleyen Özgür Özel, daha sonra Isparta'dan ayrıldı.

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