CHP'li Özel'den Bakan Akar ile tartışmasını eleştirenlere Atatürk üzerinden yanıt

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurul'daki tartışması üzerinden kendisini eleştirenlere yine Meclis'ten yanıt verdi. Özel, "'Sınır ötesi operasyondan önce ordumuza bu yapılır mı?' diyenlere, Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidecek olan Atatürk'ün ilk Meclis'te hangi sözleri duyduğunu, hangi sözlere tahammül ettiğini, hangi sağlıklı müzakereleri yönettiğini ve Atatürk'ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı borç bilirim" dedi.

2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin son gününde CHP grubu adına konuşan Özgür Özel, bütçe hakkının, monarşiye karşı büyük mücadelelerle elde edilmiş hak olduğunu belirterek, "Halk adına halk tarafından seçilenlerin, vergiyi toplayacak sağ el ile yardımları dağıtacak, harcamaları yapacak şefkatli sol elin dengesini kendi vicdanlarında kurma ve bunu kağıda geçirmeleri demektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Özel, "Gensoruyu kaldıran, güvenoyunu kaldıran, bakana sözlü soruyu kaldıran ve belki en önemlisi, Meclis onaylamasa da bütçenin bir önceki yılın bütçe giderleri üzerinden yeniden değerleme oranlarında artırılarak yürütme tarafından yeniden uygulanabilmesi yani bütçenin bir yıllığına bir kanunla verilmesi, bütçenin fiili bir güvenoyu olması ve bütçesi geçmeyen hükümetin parlamento, dolayısıyla halk desteğini kaybettiği gerçeğinin, böylesine önemli bir kazanımın ve denetimin elden yitirilmesinden bahsediyoruz" dedi.