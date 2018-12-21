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CHP'li Özel'den Bakan Akar ile tartışmasını eleştirenlere Atatürk üzerinden yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 19:10 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurul'daki tartışması üzerinden kendisini eleştirenlere yine Meclis'ten yanıt verdi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurul'daki tartışması üzerinden kendisini eleştirenlere yine Meclis'ten yanıt verdi. Özel, "'Sınır ötesi operasyondan önce ordumuza bu yapılır mı?' diyenlere, Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidecek olan Atatürk'ün ilk Meclis'te hangi sözleri duyduğunu, hangi sözlere tahammül ettiğini, hangi sağlıklı müzakereleri yönettiğini ve Atatürk'ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı borç bilirim" dedi.

2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin son gününde CHP grubu adına konuşan Özgür Özel, bütçe hakkının, monarşiye karşı büyük mücadelelerle elde edilmiş hak olduğunu belirterek, "Halk adına halk tarafından seçilenlerin, vergiyi toplayacak sağ el ile yardımları dağıtacak, harcamaları yapacak şefkatli sol elin dengesini kendi vicdanlarında kurma ve bunu kağıda geçirmeleri demektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Özel, "Gensoruyu kaldıran, güvenoyunu kaldıran, bakana sözlü soruyu kaldıran ve belki en önemlisi, Meclis onaylamasa da bütçenin bir önceki yılın bütçe giderleri üzerinden yeniden değerleme oranlarında artırılarak yürütme tarafından yeniden uygulanabilmesi yani bütçenin bir yıllığına bir kanunla verilmesi, bütçenin fiili bir güvenoyu olması ve bütçesi geçmeyen hükümetin parlamento, dolayısıyla halk desteğini kaybettiği gerçeğinin, böylesine önemli bir kazanımın ve denetimin elden yitirilmesinden bahsediyoruz" dedi.

Yeni sistemin, ortak kazanımları reddettiğini savunan Özel, "Burada temel sıkıntı, insanlık tarihinin ortak kazanımlarını reddeden, ortak kurallarını hiçe sayan bakış açısıdır. Arşimet milattan önce 300 yılında, bundan 2 bin 300 yıl önce fırlar ve suyun kaldırma kuvvetini keşfeder. O kuralı gözeten gemiler yapılır. O gemiler yüzer, o gemiler batmaz. Bu kuralı kimse tartışmaz" diye konuştu.

'İLK MECLİS ÇOK SESLİYDİ

CHP Grup Başkan Vekili Özel, ilk Meclis ile bugünkü Meclis'i kıyaslayarak, "İlk Meclis çok renkliydi, çok sesliydi, çok tahammüllüydü. İlk Meclis'te en çok eleştirilen kişilerden biri de bizatihi Atatürk'ün kendisiydi. Kendisine Başkomutanlık teklif edildiğinde ancak 3 aylığına kabul edip 3 ayda bir yeniden oylama talep eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclis'teki tartışmalarda ilk Meclis tutanaklarında en sert şekilde eleştirilmekteydi. Kendisi kurtarıcıydı, kendisi kurucuydu, kendisi milli kahramandı. Böyle sıfatları olmayan, bir partinin genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanı'na, Atatürk'e yöneltilen eleştirilerin çok altındaki eleştirilerin şiddete varan karşı çıkışlarla bu salonda karşılandığını bir kenara not etmek lazım" dedi.

ATATÜRK'Ü ÖRNEK GÖSTERDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurul'daki tartışmasına da değinen CHP'li Özel, şunları söyledi:

"Geçmişte Genelkurmay Başkanlığı yapmış, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda olan birisine sadece bazı eleştiriler yöneltildiğinde bile 'Sınır ötesi operasyondan önce ordumuza bu yapılır mı?' diyenlere Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidecek olan Atatürk'ün ilk Meclis'te hangi sözleri duyduğunu, hangi sözlere tahammül ettiğini, hangi sağlıklı müzakereleri yönettiğini ve Atatürk'ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı bir borç bilirim. Elbette büyük bir gerileme yaşıyoruz. Bu gerilemedeki en önemli kilometre taşlarından birisi şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi. Önlenmeyen, öngörülen ve sonuçlarından faydalanılan bu darbeye biz ilk gün, ilk saniyeden itibaren karşı çıkmış olmanın, net tavır koymuş olmanın ve bu parlamentoya gelip seçilmiş hükümetin arkasında yapılacak ilk demokratik seçimlere kadar ana muhalefet görevinde olduğumuzu ilk dakikalardan teyit ve tescil ettirmenin rahatlığıyla söylüyoruz."

'REST ÇEKTİNİZ, TESLİM OLDUNUZ'

CHP Grup Başkan Vekili Özel, 16 yıllık AK Parti iktidarlarını, AK Parti'nin söylemleri üzerinden eleştirerek, "Önce didiştiniz sonra rest çektiniz sonra karşı resti görür gibi yaptınız sonra da teslim oldunuz. Geçmişte çok övündüğünüz dikleşmeden dik durma meselesinde önce dikleştiniz sonra da dik duramadınız. Türkiye'nin hariciye geleneğini terk ettiniz. Geleneksel dış politikayı ayaklar altına aldınız ama esas ayaklar altına alınan Türkiye'nin itibarı oldu" dedi.

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